BU KIZIN ÖYKÜSÜ

TV 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Gözde’nin güç ve başarı dolu yolculuğuna tanıklık etmek ister misiniz?

Proje tasarımını Sami Basut’un, yönetmenliğini Çağatay Kaya’nın, proje geliştirme ve senaryo çalışmasını ise Zeynep Erekli’nin üstlendiği “Bu Kızın Öyküsü” biyografil belgesel serisi, Türkiye’den 9 farklı başarıllı kadının hayat hikayelerini Elidor ve Blu TV aracılığıyla ekranlara taşıyor. 22 Mart Perşembe günü yayınlanan ve ilk bölümün ardından 15 dakikalık bölümler halinde her perşembe izleyici karşısına çıkan “Bu Kızın Öyküsü” serisinin 31 Mayıs’ta yayınlanan 9.bölümüne Kick Box ve Muay Thai antrenörü Gözde Türkkan’ın hikayesi konuk oldu. Gözde, kendi dönüşümünü tamamladıktan sonra çevresini de dönüştürmeye başlayanlardan diyebiliriz. Zira kendisi BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareket Ağı) çatısı altında farklı bedensel ihtiyaçları olan gruplara yönelik projeler geliştirerek kadınlara kendilerini daha iyi hissettikleri bir ortam yaratıyor; kendilerini anlatmalarını ve içlerindeki gücü keşfetmelerini sağlıyor.

Tasarımcı Begüm Cana Özgür, fotoğrafçı Emel Ernalbant Bulgu, Kick Box – Muay Thai antrenörü Gözde Mimiko Türkkan, itfaiyeci Hülya Doğan, müzisyen Karsu, milli atlet Mizgin Ay, model Öykü Baştaş, balon pilotu Süreyya Karagöz ve milli paralimpik atlet Tuğçe Akgün’ün kendi seslerinden dinlediğimiz başarı ve güç dolu hikayeler, tüm kadınlara ilham veriyor. Ortak noktaları hayat rotalarını kendi emekleriyle belirlemek olan muhteşem kadınların öyküsüne tanıklık etmek istiyorsanız Blu Tv ekranına davetlisiniz.

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