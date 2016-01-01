BLACK MIRROR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

TV 8 saat önce Ezgi Şuekinci

4. sezonu heyecanla beklenen Black Mirror’ın yayın tarihi belli oldu!

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 sezonunda büyük beğeni toplayan İngiliz televizyon dizisi Black Mirror, 4. sezonu ile ekranlara dönüyor. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen yeni yayın tarihi ise kısa bir süre önce Netflix tarafından paylaşılan bir fragmanla açıklandı. 29 Aralık Cuma günü, tüm dünya ile aynı anda, sadece Netflix’te gösterime girecek olan fenomen dizi için geri sayım başadı!

Toplam 6 bölümden oluşan 4.sezon kadrosunda, Jesse Plemons, Rosemarie DeWitt, Jimmi Simpson, Cristin Milioti, Aldis Hodge, Maxine Peake, Andrea Riseborough, Letitia Wright ve Michaela Coel gibi ünlü isimler ile birçok usta oyuncu yer alıyor. Dizinin yeni sezonunun yönetmenlik koltuğunda ise ABD’li sinema oyuncusu ve yönetmen Jodie Foster ile Toby Haynes, John Hillcoat, Colm McCarthy, Tim Van Patten ve David Slade bulunuyor.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ