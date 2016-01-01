BENEDICT’TEN YEPYENİ BİR DİZİ

TV 6 saat önce Dilara Yilmaz

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch’ten hayranlarını sevindirecek mükemmel bir mini dizi geliyor.

Çoğumuzun onu ünlü dedektif Sherlock Holmes tiplemesiyle tanıdığı yetenekli aktör Benedict Cumberbatch yeni bir yapımla 2018’de ekranlara geri dönüyor. Cumberbatch, Showtime ve Sky Atlantic ortaklığıyla çekilen mini dizi Patrick Melrose’un aynı isimli başrolünü canlandırıyor. Edward St. Aubyn’nin kitabından uyarlanan senaryoda Patrick Melrose’un çocukluğundan yetişkinliğine kadar yaşadığı içsel problemlere Fransa, İngiltere ve ardından Amerika’da tanıklık edeceğiz. Benedict Cumberbatch’e Hugo Weaving, Jennifer Jason Leigh ve Anna Madeley gibi başarılı isimler eşlik ediyor. 5 bölümlük mini dizi 2018’in sonlarına doğru ekranlara gelecek.

YAZI DİLARA YILMAZ