90’LAR MODASI EKRANLARDA

TV 10 saat önce Yunus Başaran

90'ların moda dünyasını anlatan Champagne Supernovas romanı TV dizisi oluyor.

90’ların efsanevi moda dünyası önümüzdeki aylarda TV programı olarak ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Maureen Callaghan’ın 2014 yılında yayınlanan ve oldukça sevilen Champagne Supernova romanı dizi oluyor. Kate Moss, Marc Jacobs ve Alexander McQueen gibi isimlerin hareketli hayatını gözler önüne seren roman, Açlık Oyunları serisinin prodüktörü Johnny Lin tarafından uyarlanıyor. Gianni Versace cinayetinin American Crime Story’de gösterildiği bugünlerde o dönemin modasına farklı bir açıdan bakmak moda tutkunlarının hoşuna gidecek gibi görünüyor.