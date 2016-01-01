2018 YILINDA EKRANLARDA OLACAK 5 TV YAPIMI

TV 4 saat önce Yunus Başaran

TV yapımı ya da dizi... adına ne derseniz diyin, en zor anlarımızda hayat kurtarıyorlar.

TV yapımlarına aşık olmamak elde değil. Sinematik kalite ama sinema süresinden fazla… Bizi bölümlerce ekrana kitlemeye yetiyor. TV yapımları aşıkları olarak ALL editörleri sizlere, 2018 yılında başlayacak ve mutlaka görmeniz gereken 5 yapımı listeledik.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

İlk sezonlarıyla oldukça ses getiren American Crime Story’nin bu sezonki konusu, ünlü tasarımcı Donatella Versace’nin büyük erkek kardeşi Gianni Versace’nin ölüm hikayesi. 17 Ocak’ta ekranlara gelecek olan dizinin yapımcısı, televizyon dehası Ryan Murphy… Başrollerinde ise Penelope Cruz, Ricky Martin, Darren Criss yer alıyor.



Philip K. Dick’s Electric Dreams

Black Mirror ve Battlestar Galactica hayranlarına sevinecekleri bir dizi önerisi var sırada; Philip K. Dick’s Electric Dreams. Amazon ve Channel 4 ortaklığıyla çekilecek olan bilim kurgu dizisi Philip K. Dick’s Electric Dreams‘in her bölümünde farklı oyuncularla farklı bir konuyu işlenecek. 12 Ocak’ta ekranlarda olacak.



The Chi

Jason Mitchell, Alex R. Hibbert, Ntare Guma Mbaho Mwine’ın başrollerinde olduğu The Chi “The Chi” her ne olursa olsun, insan ruhunun güçlü olduğuna inanan ve yaşama sıkı sıkıya tutunan, birbirine bağlı bir grup Afro-Amerika kökenli işçi sınıfı hakkında güçlü bir çağdaş drama dizisi. / Ocak’ta ekranlarda olacak dizinin senaryosu Lena Waithe’ye ait.



9-1-1

Ryan Murphy yapımlarının ne denli etkileyici olduğunu bilenlere bir müjdemiz daha var. 9-1-1, acil durum hatlarını arayan insanlar yerine cevaplayanlara yönelik bir kurguda ilerliyor. Senaryosunun televizyon dehasının elinden çıkması ise bu dizinin gücüne güç katıyor. Oyuncular arasında Ryan Murphy’nin birçok yapımında yer almış Angela Bassett olması ise cabası.



Good Girls

27 Şubat’ta ekranlara gelecek olan Good Girls’ün hikayesi; banliyöde yaşayan 3 annenin oyuncak silah ile hırsızlık yapmaları sonucu başlarına gelenler üzerine kurgulanıyor. Retta, Christina Hendricks, Mae Whitman gibi 3 önemli oyuncunun varlığı yetmiyorsa eğer, şunu dinleyin; Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasına vakit olmasına rağmen 2. sezon onayını çoktan aldı.



HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN