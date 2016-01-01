TV 19 saat önce Ezgi Şuekinci

80’li yılların fenomen dizisi Dynasty, 2017 versiyonu ile ekranlara dönüyor.

1981-1989 yılları arasında televizyon ekranlarında yayınlanan ve her sezon oldukça fazla izlenen kült dizi Dynasty (Hanedan), modernize edilmiş haliyle yine fırtınalar estirmeye geliyor. Pembe dizi olarak adlandırdığımız Dynasty’nin orijinali, yapımcı Richard Alan Shapiro tarafından yapılmıştı. Dizinin 2017 uyarlamasını ise Gossip Girl yaratıcıları Josh Schwartz, Stephanie Savage ve Sallie Patrick üstlenirken, kostüm tasarımcısı Meredith Markworth de onlara eşlik ediyor. Kostümler demişken, Gucci, Burberry ve Margiela gibi dünyaca ünlü markaların tasarımlarının kullanılacağı Dynasty’nin yeni versiyonunda, tasarım harikası kostümler de çok konuşulacak. Genç nesli hedef kitlesi konumunda bulunduran dizinin yapımcıları, onları yakalamak için çalışmış ve modern çağa ayak uydurmuş.

Oyuncu kadrosunda Elizabeth Gillies, Nathalie Kelley, Grant Show, Rafael de La Fuente, James Mackay, Sam Adegoke, Alan Dale, Robert Christopher Riley gibi ünlü oyuncuları bulunduran, The CW yapımı yeni Dynasty, orijinaline göre farklılıklar da gösterecek. Örneğin orijinal Dynasty Denver’da kurulmuştu, bu kez merkez Atlanta olacak. Ayrıca dizinin yeni versiyonunda, kadının gücüne ve duygusallığına odaklanılacak. Dizinin iki yıldızı Gillies ve Kelley, aile şirketinin gücü için savaşan kariyer sahibi iki kadını canlandırıyor olacak. 2017 model Dynasty’nin bir de sürprizi var! Yapımcı Schawartz, eskisinden farklı olarak, dizinin komedi unsurlarını da içereceğini duyurdu.

Daha şimdiden dizi severlerin ilgi odağına yerleşen Dynasty, 11 Ekim’de başlayacak ve önümüzdeki günlerde tüm gözleri üzerine çevirecek. Birlikte bekleyelim ve görelim!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ