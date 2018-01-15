20 YIL SONRA YENİDEN

TV 5 saat önce Dilruba Karaköse

Titanic'in yönetmeni James Cameron, bir belgesel ile geçmişe geri dönüyor.

Bundan seneler önce çekilmiş olmasına rağmen Titanic, hala yeri doldurulamayan ve sinema tarihine damgasını vurmuş bir yapım. Filmi izlememiş, izlese de beğenmemiş birine denk gelmek neredeyse imkansız. Hikayesi ve izleyiciye muhteşem bir şekilde geçen oyunculuk performanslarıyla hafızalarımızdan hiç silinmezken, yönetmeni James Cameron 20 yıl sonra Titanic dosyasını 11 Ocak Perşembe saat 20.00’de National Geographic’te yeniden aralıyor. “James Cameron ile 20 Yıl Sonra Titanic”te isimli belgesel, Titanic’in batmasına sebep olabilecek nedenleri ve sinemaya taşınan olayları 1912 yılında Kuzey Atlantik Okyanusu’nda sulara gömülen gemideki gerçek olaylarla kıyaslıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE