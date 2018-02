“YAKARANLAR” DASDAS SAHNEDE!

TİYATRO 11 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Dünyanın en eski oyunlarından “Yakaranlar” Türkçe olarak ilk kez DasDas’ta sahnelenecek.

Anadolu yakasının kültür-sanat merkezi “DasDas” uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. Aisykhylos’un 2500 yıl önce yazdığı ve bugüne kadar dünyanın dört bir yanında seyircilerle buluşan ‘Yakaranlar’ “DasDas”ta ilk kez Türkçe olarak sahnelenecek.

The Guardian ve The Times gibi prestijli yayınlardan tam not alan, bugünün en evrensel sorununu mercek altına alarak yurt dışında pek çok ülkede sahnelenen oyun yönetmen Ramin Gray, müzik direktörü John Browne ve koreograf Sasha Milavic Davies’in iş birliği ile “DasDas”ta tiyatro severlerle buluşacak. Arif Pişkin, Didem Balçın, Mert Fırat ve Volkan Yosunlu rejisindeki oyunun koreografisi Çıplak Ayaklar Kumpanyası’ndan Büşra Firidin’e aitken, müzikler ise Vedat Yıldırım imzasını taşıyor. Dünyada da kendini kanıtlamış Masis Aram Gözbek ise müzik direktörü olarak oyunda yer alıyor. Afife Jale ödüllü genç oyuncu Edip Tepeli ve genç oyuncu Hayal Köseoğlu da sahnede izleyeceğimiz isimler arasında.

‘Yakaranlar’, 8 Mart’ta DasDas Sahne’de prömiyerini gerçekleştirecek. Mart ayı boyunca sahnelenecek oyunda, tiyatro severler korunma ve yardım umuduyla Argos devletine sığınma talebinde bulunan 50 genç ve cesur kadının seslenişine kulak verecekler.

