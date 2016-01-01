RIZA KOCAOĞLU, DASDAS SAHNEDE!

TİYATRO 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Başarılı oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun sevilen tiyatro oyunu “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” DasDas sahnede izleyiciyle buluşuyor!

Türkiye’nin oyunculuk adına en başarılı isimlerinden biri olan Rıza Kocaoğlu, “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” isimli tek kişilik tiyatro oyununda sergilediği performans ile 4 sezondur kendisine hayran bırakıyor. Bir yalnızlık, aşk ve başkaldırı hikayesi olan bu oyun, 3-4 Şubat tarihlerinde DasDas sahneye konuk oluyor.

Çağdaş tiyatroya yeni bir yön çizmesiyle bildiğimiz Fransız yazar Bernard-Marie Koltès imzalı oyun ile bu yılın ödül sezonuna da damgasını vuran Rıza Kocaoğlu, iki yüzlü sisteme karşı duran bir adamın soluksuz koşusunu sahneye taşıyor. Reji koltuğunda Melis Tezkan ve Okan Urun’un oturduğu “Ormanlardan Hemen Önceki Gece” etkili müziği ve ışık tasarımı ile de tiyatro severlere şiirsel bir anlatım sunuyor.

“Ormanlardan Hemen Önceki Gece”, 3 Şubat Cumartesi 20.30’da, 4 şubat Pazar ise 17.00’de Das Das Sahne’de olacak. Bilet için biletix.com’u ziyaret edebilirsiniz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ