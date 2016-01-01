TİYATRO Yunus Başaran
72. TONY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI
Tiyatro dünyasının Oscar töreni olarak lanse edilen Tony Ödülleri, bugün sabaha karşı 72. kez sahiplerini buldu.
2017-28 Tiyatro sezonundaki oyunların kıyasıya yarıştığı, Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony, New York’taki Radio City Music Hall’da Sara Bareilles ve Josh Groban’ın sunuculuğuyla sahiplerini buldu. Tony Ödülleri’nde verilen ödüllerin yanı sıra geceye Robert De Niro’nun Donald Trump hakkında sarf ettiği sert sözler damgasını vurdu. Robert De Niro’nun geçen yıllarda Donald Trump için “aşağılık” betimlemesi, aralarındaki ilişkinin pek de sıcak olmadığını gözler önüne sermişti. Robert De Niro’nun konuşmasını ayakta alkışlayan kişilerin sayısının çokluğu da dikkatlerimizden kaçmadı.
J. K. Rowling’in danışmanlığında, John Tiffany ve Jack Thorne’un özgün hikayesinden hayata geçen, Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunu, 10 dalda aday olup, 6’sını kazanarak geceye imzasını attı. Sıralı tam liste için aşağıya bakın.
En İyi Müzikal – The Band’s Visit
En İyi Yardımcı Kadın Müzikal Oyuncusu – Lindsay Mendez
En İyi Kadın Müzikal Başrol Oyuncusu – Katrina Lenk
En İyi Erkek Müzikal Başrol Oyuncusu – Tony Shalhoub
En İyi Tiyatro Oyunu – Harry Potter and the Cursed Child
En İyi Yardımcı Erkek Müzikal Oyuncusu – Ari’el Stachel
En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Glenda Jackson
En İyi Yardımcı Kadın Tiyatro Oyuncusu – Laurie Metcalf
En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Andrew Garfield
En İyi Yardımcı Erkek Tiyatro Oyuncusu – Nathan Lane
En İyi Yeniden Sahnelenen Müzikal – Once on This Island
Tony Özel Ödülü – Bruce Springsteen
Tony Özel Ödülü – John Leguizamo
En İyi Müzikal Kitabı – Itamar Moses
En İyi Orijinal Şarkı – The Band’s Visit
Bölgesel Tiyatro Özel Ödülü – La MaMa Experimental Theatre Club
En İyi Yeniden Sahnelenen Tiyatro Oyunu – Angels in America – A Gay Fantasia on National Themes
Müzikal Dalında En İyi Yönetmen – David Cromer
Isabelle Stevenson Ödülü – Nick Scandalios
Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Yönetmen – John Tiffany
Müzikal Dalında En İyi Kostüm Tasarımı – Catherine Zuber
Müzikal Dalında En İyi Sahne Düzeni – David Zinn
Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Ernest Winzer Cleaner
Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Sara Krulwich
Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Bessie Nelson
En İyi Koreografi – Justin Peck
En İyi Orkestrasyon – Jamshied Sharifi
Müzikal Dalında En İyi Ses Tasarımı – Kai Harada
Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Sahne Düzeni – Christine Jones
Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Kostüm Tasarımı – Katrina Lindsay
Yaşam Boyu Başarı Özel Ödülü – Andrew Lloyd Webber
Yaşam Boyu Başarı Özel Ödülü – Chita Rivera
Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Işık Tasarımı – Neil Austin
Müzikal Dalında En İyi Işık Tasarımı – Tyler Micoleau
Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Ses Tasarımı – Gareth Fry
YAZI YUNUS BAŞARAN