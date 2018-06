72. TONY ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

TİYATRO 23 saat önce Yunus Başaran

Tiyatro dünyasının Oscar töreni olarak lanse edilen Tony Ödülleri, bugün sabaha karşı 72. kez sahiplerini buldu.

2017-28 Tiyatro sezonundaki oyunların kıyasıya yarıştığı, Amerika’nın en prestijli tiyatro ödülleri Tony, New York’taki Radio City Music Hall’da Sara Bareilles ve Josh Groban’ın sunuculuğuyla sahiplerini buldu. Tony Ödülleri’nde verilen ödüllerin yanı sıra geceye Robert De Niro’nun Donald Trump hakkında sarf ettiği sert sözler damgasını vurdu. Robert De Niro’nun geçen yıllarda Donald Trump için “aşağılık” betimlemesi, aralarındaki ilişkinin pek de sıcak olmadığını gözler önüne sermişti. Robert De Niro’nun konuşmasını ayakta alkışlayan kişilerin sayısının çokluğu da dikkatlerimizden kaçmadı.

J. K. Rowling’in danışmanlığında, John Tiffany ve Jack Thorne’un özgün hikayesinden hayata geçen, Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunu, 10 dalda aday olup, 6’sını kazanarak geceye imzasını attı. Sıralı tam liste için aşağıya bakın.

En İyi Müzikal – The Band’s Visit

En İyi Yardımcı Kadın Müzikal Oyuncusu – Lindsay Mendez

En İyi Kadın Müzikal Başrol Oyuncusu – Katrina Lenk

En İyi Erkek Müzikal Başrol Oyuncusu – Tony Shalhoub

En İyi Tiyatro Oyunu – Harry Potter and the Cursed Child

En İyi Yardımcı Erkek Müzikal Oyuncusu – Ari’el Stachel

En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu – Glenda Jackson

En İyi Yardımcı Kadın Tiyatro Oyuncusu – Laurie Metcalf

En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu – Andrew Garfield

En İyi Yardımcı Erkek Tiyatro Oyuncusu – Nathan Lane

En İyi Yeniden Sahnelenen Müzikal – Once on This Island

Tony Özel Ödülü – Bruce Springsteen

Tony Özel Ödülü – John Leguizamo

En İyi Müzikal Kitabı – Itamar Moses

En İyi Orijinal Şarkı – The Band’s Visit

Bölgesel Tiyatro Özel Ödülü – La MaMa Experimental Theatre Club

En İyi Yeniden Sahnelenen Tiyatro Oyunu – Angels in America – A Gay Fantasia on National Themes

Müzikal Dalında En İyi Yönetmen – David Cromer

Isabelle Stevenson Ödülü – Nick Scandalios

Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Yönetmen – John Tiffany

Müzikal Dalında En İyi Kostüm Tasarımı – Catherine Zuber

Müzikal Dalında En İyi Sahne Düzeni – David Zinn

Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Ernest Winzer Cleaner

Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Sara Krulwich

Tiyatroda Mükemmellik Nişanı – Bessie Nelson

En İyi Koreografi – Justin Peck

En İyi Orkestrasyon – Jamshied Sharifi

Müzikal Dalında En İyi Ses Tasarımı – Kai Harada

Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Sahne Düzeni – Christine Jones

Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Kostüm Tasarımı – Katrina Lindsay

Yaşam Boyu Başarı Özel Ödülü – Andrew Lloyd Webber

Yaşam Boyu Başarı Özel Ödülü – Chita Rivera

Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Işık Tasarımı – Neil Austin

Müzikal Dalında En İyi Işık Tasarımı – Tyler Micoleau

Tiyatro Oyunu Dalında En İyi Ses Tasarımı – Gareth Fry

