TEMMUZ’UN İLK HAFTASI ÖNE ÇIKAN 6 ETKİNLİK

KÜLTÜR 1 gün önce

Temmuz müzik açısından bereketli geliyor. Festivaller, konserler müzik severler bu ay müziğe doyacak gibi duruyor.

Temmuz ayı çerçevesinde İstanbul çeşitli konser ve festivallere ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla dışarıya taşan müzik etkinlikleri daha keyifli bir hal almaya başlıyor. Temmuz’un ilk haftasında caz severler için IKSV sponsorluğunda gerçekleşecek iki etkinlik bulunuyor. 6 Temmuz’da Gece Gezmesi ismi altında bir çok mekanda gerçekleşecek caz konserlerinin ardından 9 Temmuz’da Parklardaa Caz ismiyle Khalkedon’da birçok caz sanatçısının yer alacağı bir etkinlik sizleri bekliyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle klasikleşmiş Harbiye Açıkhava Konserlerinde 9 Temmuz’da da Tarkan sahne alacak. Harbiye’nin klasikleşmiş isimlerinden olan Tarkan, yeni çıkardığı albümü sonrasında verdiği bir seri konserin ayağı olarak kaçırmamalısınız. Tarkan hayranlarının bu tarihi iple çektiğini tahmin edebiliyoruz.

Yaz aylarının bir başka klasikleşmiş etkinlik mekanı haline gelen Suma’da ise 8 Temmuz gecesini Perm ile 9 Temmuz sabahına dans ederek bağlayabilirsiniz.

Müzik etkinliklerinin yanı sıra farklı bir şeyler yapmak isteyenler için 8 Temmuz Cumartesi günü Moda’da gökyüzünü renkli uçurtmalarla kaplayacaklara katılabilirsiniz. İstanbul Uçurtma Festivali şenlik alanında, uçurtma yapım atölyeleri kurulacağı gibi, etkinlik alanında uçurtma satışı da yapılacak.