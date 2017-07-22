TEMMUZ’A MÜZİKLE VEDA EDİYORUZ

KÜLTÜR 18 saat önce

Hız kesmeden bu yaza müzikle devam etmek isteyenler için önümüzdeki bir kaç hafta çok keyifli geçecek…

Yazın getirdiği canlılığa, enerjiye müziğinde eşlik ettiği bu günlerde sezon bitiyor diye üzülmeyin. Temmuz ayının son günlerinde devam eden DJ performansları, konser hareketliliği Ağustos ayında da çeşitli konserlerle devam ediyor. Önümüzdeki zaman dilimini sizde müziğe, eğlenceye adamak istiyorsanız bu programlar kesinlikle sizin için.

100% Music: Electronica Festival İstanbul 2017

29 Temmuz 2017 18.00 da başlayacak olan bu organizasyon 30 Temmuz 2017 21.00 kadar devam edecek. Limits Off, Burn Energy, Pernigotti Türkiye, Superga, BUGECE ve Biletix’in destekçiliğini yaptığı ve 10. kez İstanbul’da elektronik müzik severleri ağırlayacak olan Electronica Festival Kilyos – Suma Beach’te. 2004’ten bu yana birçok müzisyen performansıyla başarıya ulaşmış Türkiye’nin en büyük elektronik müzik buluşması tekrar sizlerle.

Akın Sevgör

Audiology Records etiketiyle elektronik müzik dünyasına adım atan, aynı zamanda Fİ dizisi jenerik müzikleriyle adından söz ettiren Akın Sevgör; klasik müzik altyapısının oldukça hissedildiği, elektronik müzik ile geleneksel öğelerin biraraya geldiği parçalarıyla, 27 Temmuz 2017 Perşembe günü 21.00 03.00 saatleri arasında Mentha Karaköy’ de, sevenlerine keyifli bir gece yaşatmak için sizleri bekliyor.

DUMAN İstanbul Harbiye Açıkhava Konseri

Vokalistliğini Kaan Tangöze’nin yaptığı 1999 yılından beri müzikseverlere çeşitli parçalarla muhteşem dakikalar yaşatan DUMAN Grubu 27 Temmuz 2017 21.15 de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesinde bir kez daha sevenleriyle bir araya geliyor.

Sıla – Heybeden Şarkılar

Türk pop müziğinin başarılı kadın sanatçılarından Sıla Gencoğlu, İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’da 22.07.2017 tarihinden beri sahne alan Sıla 24.07.2017, 25.07.2017 ve 26.07.2017 tarihlerinde saat 21.15 de kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği efsane şarkılarla sevenlerine alışıla gelmiş Sıla konserlerinden farklı bir gece yaşatacak.

Candan Erçetin

1963 yılında doğan Candan Erçetin, Türk şarkıcılığı, şarkı yazarlığı ve öğretmenlik yapmaktadır. Yirmi yılı aşkın şarkıcılık kariyeri boyunca, insan hayatını konu alan şarkılar hazırlayan usta sanatçı sevenlerine birçok keyifli konserler hazırlamıştır. 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü 21.00 da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Candan Erçetin konserinin biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz.

HAZIRLAYAN PAOLA KOHEN KASAR