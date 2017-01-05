YOUTUBE’UN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL MEDYA 1 gün önce

YouTube Değişim Programı davetlileri açıklandı. Aralarında 3 başarılı Türk de bulunuyor.

YouTube’un hayatımıza işlediği su götürmez bir gerçek. Can sıkkınlığında ilk saldırdığımız yer, eğitim amaçlı video aradığımızda ya da arkadaşlarımızla bir arada iken müzik ihtiyacımızı karşıladığımız yegane platform. Hızlı büyümesi de bu sebeplerdendir. YouTube hayatımıza girdikten bu yana, Video Blog’lar da hızla arttı. Sadece moda değil, aynı zamanda makyaj, teknoloji, mekan önerisi, yeme-içme, kadınlar üzerine diye sürüp giden bir kategori listesinde yüzlerce YouTuber var günümüzde. Geçtiğimiz yıl, YouTube değişim programı adı altında, ırk, din ve cinsel yönelim gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri ve seminerleri için bazır kanallar seçilmiş ve bunlar projeleri kapsamında çeşitli ülkelerde faaliyetlerde bulunmuşlardı. Şu anda hali hazırda Endonezya gibi birkaç ülkede sivil toplum örgütleriyle faaliyet içinde olan ilk Değişim Elçileri’nin arasında da, ülkemizdeki en başarılı kanallardan birinin sahibi Barış Özcan yer alıyor.

Programın bu yılki aşaması için işbirliği yapılan katılımcılar YouTube’un blogunda açıklandı. Ve büyük bir başarı ile ülkemizden 3 YouTuber, Youtube merkezine davet edildi. Başarılı YouTuber’lardan İlker Gümüşoluk ve Kamusal Mizah kanalının sahipleri Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş’a başarılarının devamını dileriz. Gelecek proje haberleri için sabırsızlanıyoruz.

YAZI YUNUS BAŞARAN