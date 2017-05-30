YENİ INSTAGRAM TAKINTISI; KIRA KIRA+

SOSYAL MEDYA 16 saat önce Timur Can Ersoy

Boomerang akımını geride bırakacak bir uygulama geldi: KIRA KIRA+

Moda ve sanat ile geçirdiğimiz bu ay, yeterince parıltı ve ihtişamı görmüş olmalısınız. Koleksiyonlar ve insanların üzerindeki kıyafetler, bir hayli parıltılı ve göze çarpan parçalardı. Bu parıltımızı fotoğraflarda göstermek istediğimiz şu günlerde, Instagram’ın vazgeçilmezi olan boomerang imdadımıza yetişti. Ancak bunun yeterli olmadığını düşünen birileri olmuş olacak ki, giydiğiniz kıyafetlerdeki parıltılı detayları daha da parlatan ve ışıltı saçan bir uygulama yapmış. Bu uygulama sayesinde artık Instagram’a daha parıltılı ve göze çarpan fotoğraflar yakalayacağınız kesin. Bu kadar parıltıya ihtiyaç var mıydı?

Günümüzde moda evleri, tasarımcılar ve biz tüketiciler olarak, yaz sezonundan bu yana parıltılı şeylerin ön plana çıktığını ve hayatımıza girdiğini görüyoruz. Doğru kullanıldığında, güzel bir look oluşturabildiği gibi, yanlış kullanıldığında ise tam bir faciaya dönüşebilir.

Uygulama aşıkları olarak, yukarıda bahsettiğimiz tüm bu ihtişamıyla ışıltıları, tek bir uygulama ve akıllı telefon lensiyle elde etmek oldukça mümkün. Uzakdoğu merkezli Kentaro Yama isimli uygulama geliştiricisinin bizlere sunmuş olduğu Kira Kira+ isimli uygulama tüm dünyada kullanıma açıldı. Sadece 1.4 MB alan ihtiyacı bulunan bu minik arkadaşımızın Instagram sonrası en yakın arkadaşımız olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.



YAZI TİMUR CAN ERSOY