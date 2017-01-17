POPÜLER INSTAGRAM HESAPLARINDA BUGÜN

SOSYAL MEDYA 2 saat önce

Instagram'da DressToMatch hesabını, yaratıcılığınızı biraz olsun ateşlemek için takip edin

Instagram’da popüler olmanın iki kuralı var; eşsiz bir hesap haline gelmeniz, paylaşımlarınızın yaratıcı olması. Bahsedeceğimiz bir hesap var ki, bu zaman kadar ki en yaratıcı fotoğrafların sahibi. DressToMatch, kıyafetlerinin desenleriyle aynı mimari yapılar ya da sanat eserleriyle fotoğraf çekilen insanların var olduğu bir hesap. Örneğin Jen Stark bir süredir kendi markasını yaratmak için uğraşan bir tasarımcı. Sadece kıyafet değil, telefon kaplarının da ilham kaynağı çoğunlukla gökkuşağının canlı renkleri. Kaliforniya, Culver City’de yer alan Woodside duvarının rengarenk yapısı, onun üzerindeki tişörtün çıkış noktası. Ve ardından çektiği bu fotoğrafla, bahsettiğimiz Instagram hesabının adındaki gibi “match” oluyor. Diğer bir örnek ise San Francisco Modern sanatlar Müzesi’nin nadide parçalarından, Gerhard Richter’in renk blokları eseri ile aynı şekilde giyinmiş Christina Steinbrecher’in fotoğrafı. Ne demek istediğimizi aşağı yukarı anlatabildiysek, sizi diğer örnekler ile baş başa bırakalım!

Always chasing rainbows ✌🏻🌈✖️#whpcolorful . I’m #dressedtomatch @jenstark’s drippy mural in Culver City – you can find her new clothing line via her website! Dressed To Match (@dressedtomatch)’in paylaştığı bir gönderi ( 26 Şub 2017, 21:04 PST )

Outta the blue 💙🌀💠 #dressedtomatch @addfuel’s mural wearing @hemantnandita. . http://liketk.it/2rnQH @liketoknow.it #liketkit Dressed To Match (@dressedtomatch)’in paylaştığı bir gönderi ( 16 May 2017, 15:52 PDT )



YAZI YUNUS BAŞARAN