MOTİVASYONUNUZU YÜKSELTECEK 5 INSTAGRAM HESABI

SOSYAL MEDYA 14 saat önce

Geleneksel hale getireceğimiz motive edici hesaplar listemizde bu hafta...

Sizlere uygun aralıklarla Instagram üzerinde popüler olan hesapları tanıtmaya devam edeceğiz. Bu hafta bir farklılık yaparak motivasyonumuzu arttıran, yüzümüzü bir nebze olsa da gülümseten, “Bu sefer yapıyorum” dedirten hesapları 5 farklı kategoride ele aldık. Komedi, spor, seyahat, beslenme ve moda alanlarında ünlü Instagram hesapları…

1. Aslı İnandık (Komedi)

Kendisi Ankara Üniversitesi D.T.C.F Oyunculuk Bölümü mezunu bir seslendirme sanatçısı. Zaten seslendirmeden bahsediyorsak işin içinde komedi geçmezse olmaz. Sadece onun seslendirme yaptığı veya oynadığı mini-skeçler, motivasyonunuzu yükseltmek için yeterli. Başarılar Aslı!

Koca bulamadım diye endişelenmeyin. Evde kolaylıkla koca yapabilirsiniz. Ne var canım? Eskiden hazır koca mı vardı kendimiz yapıyorduk. Emek vardı emek. ✍🏻✍🏻 @meerkatonprozac Aslı İnandık (@asliinandik) tarafından paylaşılan bir video ( 23 Oca 2017, 10:12 PST )

2. Fitness Girls Motivation (Spor)

Kendinizden daha fit, sıkı insanlar görmek kıskançlık verici olabilir ancak kabul edin ki sizi kimsenin yapamadığı kadar gaza getirir. Hesabın 4.6 milyon takipçisi yanılıyor olamaz öyle değil mi?

💪🏻 Respect Fitness & Health (@fitnessgirlsmotivation) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 29 Oca 2017, 05:05 PST )



3. Barkın Laçin Özdemir (Seyahat)

Çok okuyan mı bilir? Çok gezen mi? İşin geyik kısmı bir yana yüzyıllardır bu sorunun cevabını aradık durduk. Kimimiz çok okuyarak, “Çok okuyan bilir.” teorisini kanıtlamak için uğraştı. Barkın ise çok gezenler tayfasından.

Sunday mood 🚣🏼 #Venezia #Italia Barkin Lacin Ozdemir (@barkinozdemir) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 15 Oca 2017, 04:31 PST )



4. Eda İldam (Yeme-İçme)

Yeme-İçme kategorisini görünce aklınıza yemek tarifleri veren ya da mekan önerisinde bulunan bir hesap gelmiş olabilir ama Eda’nın yaptığı bambaşka bir sunum. O, bize “food-styling” kavramının en güzel örneklerini sunuyor.

Yesterday all day, l was in between these delicious tarts by @lokantaarmut & delicate ceramics by @toulineceramics eda ildam (@edaildam) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 31 Tem 2016, 23:51 PDT )



5. Mustafa Kaçar (Moda)

Ülkemizde de birçok örneğini bildiğimiz moda blogger’larına alternatif olarak bahsetmek istediğim Mustafa, New York’ta doğmuş bir Türk. Kendisi başarılı bir Lifestyle & Moda blogger’ı olmasıyla birlikte, sizlere New York’tan şehir hayatı ile tavsiyelerde de bulunuyor. Uber uygulamasının New York’taki işbirliği içinde olduğu birkaç blogger’dan. Asın bayrakları!