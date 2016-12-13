KENDALL JENNER’IN PEPSI REKLAMI NEDEN KALDIRILDI?

SOSYAL MEDYA 1 hafta önce

Pepsi ve Kendall Jenner’ın işbirliği daha reklam filmi yayınlanmadan çok konuşuldu. Ama reklam 24 saat sonra kaldırıldı.

Süper model Kendall Jenner ve Pepsi reklamı yayınlandığı ilk 24 saat içinde neden geri çekildi? Pepsi’nin sosyal medya fenomeni manken Kendall Jenner’la çektiği reklam filmi oldukça toplumsal mesaj içeriyordu. Genel olarak özgürlük ve barış yanlısı olan reklam filmi; ırkçılık, cinsiyetçilik, mülteci sorunu, ABD’de gittikçe daha da yandaş toplayan müslüman destekçiliği konularına dokunuyordu. 21 yaşındaki süper model de reklamın senaryosuna göre bir moda çekimini terk edip protestolara katılıyor. Sonra da polise Pepsi veriyor. Her şey gayet “doğru” görünse de sosyal medyada aşırı tepki almasını hiçbir şey etkilemiyor. 2013’te #BlackLivesMatter hashtag’iyle sosyal medyada yayılan hareketi özellikle bu “Polise pepsi verme” sahnesi anımsatıyor. Burada Kendall’ın Vetements jean’inden de bahsetmemek olmaz. Kesinlikle Pepsi’den daha ön planda. Sanki onun için çekilmiş gibi. Buradan da alternatifliğiyle özentileri tuzağa düşüren ama işbirliği yapmadığı bir bakkal amca kalan Vetements’ı kutluyoruz. Reklam filmi birçok insan için aşırı sömürücü görünüyor. Üstelik kimse de Kendall Jenner’ın bir Pepsi’yle sorunu çözeceğini düşünmüyor. Çünkü reklam filmi bu mutlu sonla bitiyor. Bütün popüler abur cubur reklamlarını düşündüğünüzde ütopik bir bir araya getirme simgesi ve mutlu son teması hakimdir. Reklam filmlerinden insanlar cips yerken bile- vücutlarındaki bütün yağlanmalara rağmen- sonsuza kadar mutlu olabilirler. Ancak bunu Kendall Jenner yaptığında tabii ki sosyal medya haters’ları devreye girecekti. Kardashian ailesinin bir üyesiyseniz eğer nefretle her zaman yan yana yürümek zorundasınız. İnsanlar sizden hiçbir şey için nefret etmeye hazırdırlar. Bu reklam filminde de Kendall yerine sıradan güzel, iyi huylu görünen, sarışın bir kız oynasaydı belki de o kız bir melek gibi sevilecekti. Pepsi bu reklam filmini “Kimliklerini kaybettikleri,” ya da yeni yüzüne sosyal medyada gelen tepkiler yüzünden kaldırsa da şirket ilk kez reklam filmini geri çekmiyor. PepsiCo 2013’te de ırkçı karakterler kullandığı ve kadına şiddet mesajı içeridiği için Mountain Dew içeceğinin reklam filmini kaldırmıştı. Belki de bir satış politikasıdır ha?

YAZI BAĞLAN KESKİN