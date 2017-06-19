KARPUZUN MAHARETİ

SOSYAL MEDYA 12 saat önce Dilruba Karaköse

Moda dünyasında neyin trend olacağı hiç belli olmuyor!

Yaz geldi ve geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ama Instagram, hala en canlı haliyle gitmesini hiç istemediğimiz bu mevsimi, hakkını verircesine, sonuna kadar yaşatıyor. Böyle olunca da yepyeni trendler her an kapımızı çalacak durumda. Bu sefer konuğumuz ne bir kıyafet ne de bir aksesuar. Yazın en sevilen meyvesi karpuz…!

Havuz veya deniz kenarında bu lezzetli meyveyle verilen pozlar, karpuz şeklinde aksesuar ya da dövmeler. Hatta bundan esinlenerek oluşturulmuş makyaj ve tırnak süslemeleri… Instagram’da dolanırken mutlaka karşınıza çıkabilecek bu trendi iyice benimseyin. Zira yazın son demlerine kadar bizlerle olacak gibi görünüyor.

🍉🍉🍉🍉🍉🍉 p a n d o r a s y k e s (@pandorasykes)’in paylaştığı bir gönderi ( 2 Tem 2017, 11:07 PDT )

🍉 Alexa (@alexachung)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Haz 2017, 07:02 PDT )

Take off your pants, pick up a big-ass watermelon purse and you’ll have yourself an A+ ensemble for beachside mingling Man Repeller (@manrepeller)’in paylaştığı bir gönderi ( 1 Tem 2017, 08:55 PDT )



HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE