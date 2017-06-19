SOSYAL MEDYA Dilruba Karaköse

KARPUZUN MAHARETİ

Moda dünyasında neyin trend olacağı hiç belli olmuyor!

Yaz geldi ve geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ama Instagram, hala en canlı haliyle gitmesini hiç istemediğimiz bu mevsimi, hakkını verircesine, sonuna kadar yaşatıyor. Böyle olunca da yepyeni trendler her an kapımızı çalacak durumda. Bu sefer konuğumuz ne bir kıyafet ne de bir aksesuar. Yazın en sevilen meyvesi karpuz…!

Havuz veya deniz kenarında bu lezzetli meyveyle verilen pozlar, karpuz şeklinde aksesuar ya da dövmeler. Hatta bundan esinlenerek oluşturulmuş makyaj ve tırnak süslemeleri… Instagram’da dolanırken mutlaka karşınıza çıkabilecek bu trendi iyice benimseyin. Zira yazın son demlerine kadar bizlerle olacak gibi görünüyor.

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p a n d o r a s y k e s (@pandorasykes)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Alexa (@alexachung)’in paylaştığı bir gönderi ()

Take off your pants, pick up a big-ass watermelon purse and you’ll have yourself an A+ ensemble for beachside mingling

Man Repeller (@manrepeller)’in paylaştığı bir gönderi ()


HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE

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