SOSYAL MEDYA Dilruba Karaköse
KARPUZUN MAHARETİ
Moda dünyasında neyin trend olacağı hiç belli olmuyor!
Yaz geldi ve geçiyor diye düşünebilirsiniz. Ama Instagram, hala en canlı haliyle gitmesini hiç istemediğimiz bu mevsimi, hakkını verircesine, sonuna kadar yaşatıyor. Böyle olunca da yepyeni trendler her an kapımızı çalacak durumda. Bu sefer konuğumuz ne bir kıyafet ne de bir aksesuar. Yazın en sevilen meyvesi karpuz…!
Havuz veya deniz kenarında bu lezzetli meyveyle verilen pozlar, karpuz şeklinde aksesuar ya da dövmeler. Hatta bundan esinlenerek oluşturulmuş makyaj ve tırnak süslemeleri… Instagram’da dolanırken mutlaka karşınıza çıkabilecek bu trendi iyice benimseyin. Zira yazın son demlerine kadar bizlerle olacak gibi görünüyor.
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE