SOSYAL MEDYA

INSTAGRAM’IN YÜKSELEN TRENDİ; INSTALIPS

Instagram'da popüler olan pozlara bir yenisi daha eklendi.

Instagram kullanıcılarının yakından bildiği, geçtiğimiz sezon bolca gördüğümüz ve görmeye fazlasıyla devam edeceğimiz bir trend var; InstaLips. Adından da anlaşılacağı üzere dudak odaklı olan bu trend, gözümüzü alamadığımız sanat ve moda camiasının sıklıkla kullandığı bir poz çeşidi. Seksi olma kavramının her gün değiştiği şu günlerde yapmanız gerekenler oldukça basit. Makyaj konusunda hünerlerinizi göstermek ve iyi güzelce manikür yapılmış ellere sahip olmak. Seksilik kavramının çokça değiştiği aşikar. Vücudumuzun en çekici bölgesi dudaklar ile ikinci çekici bölge olduğunu iddia ettiğimiz ellerin bir araya gelerek nasıl şık ve şuh fotoğraflar verdiğine biz çok şaşırdık. Gelin birkaç ünlü isimle örneklendirdiğimiz bu pozu yakından inceleyelim.

don’t kill my vibe

MEREDITH MICKELSON (@meredithmickelson)’in paylaştığı bir gönderi ()

twitter wins

EVIE DEE (@wtfevie)’in paylaştığı bir gönderi ()

silver lining @lufreoficial @cimarfilho @jvictorborges @maikamano @_dantzig 💙💙

lola gleich (@lolagleich)’in paylaştığı bir gönderi ()

Sweet thang…

Zendaya (@zendaya)’in paylaştığı bir gönderi ()

Your hearts around my neck✨#makeupbyme #humpday #famousinlove

BELLA (@bellathorne)’in paylaştığı bir gönderi ()

Mood

Hailey Baldwin (@haileybaldwin)’in paylaştığı bir gönderi ()

burger please

Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ()

What a day😇Eternal Sunshine

Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ()


YAZI YUNUS BAŞARAN

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