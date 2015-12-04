SOSYAL MEDYA
INSTAGRAM’IN YÜKSELEN TRENDİ; INSTALIPS
Instagram'da popüler olan pozlara bir yenisi daha eklendi.
Instagram kullanıcılarının yakından bildiği, geçtiğimiz sezon bolca gördüğümüz ve görmeye fazlasıyla devam edeceğimiz bir trend var; InstaLips. Adından da anlaşılacağı üzere dudak odaklı olan bu trend, gözümüzü alamadığımız sanat ve moda camiasının sıklıkla kullandığı bir poz çeşidi. Seksi olma kavramının her gün değiştiği şu günlerde yapmanız gerekenler oldukça basit. Makyaj konusunda hünerlerinizi göstermek ve iyi güzelce manikür yapılmış ellere sahip olmak. Seksilik kavramının çokça değiştiği aşikar. Vücudumuzun en çekici bölgesi dudaklar ile ikinci çekici bölge olduğunu iddia ettiğimiz ellerin bir araya gelerek nasıl şık ve şuh fotoğraflar verdiğine biz çok şaşırdık. Gelin birkaç ünlü isimle örneklendirdiğimiz bu pozu yakından inceleyelim.
YAZI YUNUS BAŞARAN