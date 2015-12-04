INSTAGRAM’IN YÜKSELEN TRENDİ; INSTALIPS

SOSYAL MEDYA 20 saat önce

Instagram'da popüler olan pozlara bir yenisi daha eklendi.

Instagram kullanıcılarının yakından bildiği, geçtiğimiz sezon bolca gördüğümüz ve görmeye fazlasıyla devam edeceğimiz bir trend var; InstaLips. Adından da anlaşılacağı üzere dudak odaklı olan bu trend, gözümüzü alamadığımız sanat ve moda camiasının sıklıkla kullandığı bir poz çeşidi. Seksi olma kavramının her gün değiştiği şu günlerde yapmanız gerekenler oldukça basit. Makyaj konusunda hünerlerinizi göstermek ve iyi güzelce manikür yapılmış ellere sahip olmak. Seksilik kavramının çokça değiştiği aşikar. Vücudumuzun en çekici bölgesi dudaklar ile ikinci çekici bölge olduğunu iddia ettiğimiz ellerin bir araya gelerek nasıl şık ve şuh fotoğraflar verdiğine biz çok şaşırdık. Gelin birkaç ünlü isimle örneklendirdiğimiz bu pozu yakından inceleyelim.

don’t kill my vibe MEREDITH MICKELSON (@meredithmickelson)’in paylaştığı bir gönderi ( 9 Şub 2017, 21:21 PST )

twitter wins EVIE DEE (@wtfevie)’in paylaştığı bir gönderi ( 22 Haz 2016, 14:34 PDT )

silver lining @lufreoficial @cimarfilho @jvictorborges @maikamano @_dantzig 💙💙 lola gleich (@lolagleich)’in paylaştığı bir gönderi ( 26 Oca 2017, 16:58 PST )

Sweet thang… Zendaya (@zendaya)’in paylaştığı bir gönderi ( 3 Ara 2015, 22:29 PST )

Your hearts around my neck✨#makeupbyme #humpday #famousinlove BELLA (@bellathorne)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Nis 2017, 09:32 PDT )

Mood Hailey Baldwin (@haileybaldwin)’in paylaştığı bir gönderi ( 24 Nis 2017, 12:06 PDT )

burger please Kendall (@kendalljenner)’in paylaştığı bir gönderi ( 30 Kas 2016, 15:04 PST )

What a day😇Eternal Sunshine Bella Hadid (@bellahadid)’in paylaştığı bir gönderi ( 25 Nis 2017, 16:37 PDT )



YAZI YUNUS BAŞARAN