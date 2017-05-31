SOSYAL MEDYA Lara Kalecik

INSTAGRAM’I SALLAYAN 5 MODA İLLÜSTRATÖRÜ

Bugünlerde modacılar, ilhamını bu tarz hesaplardan alıyor.

Moda, 7’den 70’e herkesin ilgilendiği ve takip ettiği bir dünya. Sosyal medyanın giderek yayıldığı ve kullanımının kolaylaştığı bugünlerde, modayla ilgilenen ve bunu çizime yansıtan sanatçılar Instagram’ın vazgeçilmez hesapları arasında. Bir sürü moda devinin takibe aldığı bu hesapları takip ederek günlük ilhamınızı yaratabilirsiniz.

1. BIL DONOVAN

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2. FASHION ILLUSTRATION GALLERY

#FIGAF @zlysbeth #chanel

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3. CECILIA CARLSTEDT

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4. DONALD ROBERTSON

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5. KELLY BEEMAN

A post shared by Kelly Beeman (@kellymariebeeman) on

HAZIRLAYAN LARA KALECİK

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