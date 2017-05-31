INSTAGRAM’I SALLAYAN 5 MODA İLLÜSTRATÖRÜ

SOSYAL MEDYA 19 saat önce Lara Kalecik

Bugünlerde modacılar, ilhamını bu tarz hesaplardan alıyor.

Moda, 7’den 70’e herkesin ilgilendiği ve takip ettiği bir dünya. Sosyal medyanın giderek yayıldığı ve kullanımının kolaylaştığı bugünlerde, modayla ilgilenen ve bunu çizime yansıtan sanatçılar Instagram’ın vazgeçilmez hesapları arasında. Bir sürü moda devinin takibe aldığı bu hesapları takip ederek günlük ilhamınızı yaratabilirsiniz.

1. BIL DONOVAN

A post shared by Bil Donovan (@bildonovan) on Jul 25, 2017 at 9:49am PDT

2. FASHION ILLUSTRATION GALLERY

#FIGAF @zlysbeth #chanel A post shared by Fashion Illustration Gallery (@fashionillustrationgallery) on Jul 2, 2017 at 8:07am PDT

3. CECILIA CARLSTEDT

A post shared by Cecilia Carlstedt Illustrator (@cecilia_carlstedt) on Jul 14, 2017 at 3:23am PDT

4. DONALD ROBERTSON

A post shared by Donald Robertson (@drawbertson) on Jul 15, 2017 at 2:10pm PDT

5. KELLY BEEMAN

A post shared by Kelly Beeman (@kellymariebeeman) on May 31, 2017 at 5:32am PDT

HAZIRLAYAN LARA KALECİK