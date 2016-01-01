INSTAGRAM KEŞFİ: DANA FRID

SOSYAL MEDYA 3 saat önce

Tumblr vari Instagram sayfası ve sloganlı tshirtleriyle bu kızı daha çok konuşacağız.

Modanın sadece kıyafetten ibaret olduğu düşünülen Güney Kahire’de yaşayan, Mısırlı Dana Frid’in moda ile tanışması 17 yaşında “yanlışlıkla” Tumblr’a katılmasıyla başladı. Moda blogları ve sanatçıları takip etmesiyle başlayan bu macera, internette tasarımla ilgili yaptığı araştırmalarla şimdi ki tasarımlarını ortaya çıkardı. Frid, geçtiğimiz yıldan beri üzerinde lüks markaların adlarıyla yapılmış kelime oyunları ve çiçek desenli sanat çalışmalarının işlenmiş olduğu tişörtler, kapüşonlu sweatshirtler ve pantalonlar tasarlamakta. İktisadi ve siyasi bilimler fakültesinde okuyan Dana Frid, eğitimini tamamladıktan sonra Paris’e taşınıp moda eğitimini sürdürecek. Şimdiden Instagram’da 17.000 takipçisi olan genç tasarımcının ürünleri e-posta yoluyla sipariş edilebiliyor. Şu an İran ve Osmanlı motiflerinin bulunduğu daha ağır bir koleksiyon üzerinde çalışan Dana Frid’in adını daha çok duyacak gibiyiz.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ