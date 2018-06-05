IGTV; YENİ NESİL VIDEO

SOSYAL MEDYA 10 saat önce Yunus Başaran

Instagram dün gerçekleştirdiği lansman ile yeni platformu IGTV'yi tanıttı.

Youtube platformunun içerik zenginliğini hepimiz biliyoruz. Geçmişi yıllara dayanan, zengin bir içerik kütüphanesine sahip olan Youtube’un sosyalleşen dünya içinde kendine bir yer bulması gerekiyordu. İnsanlar içerik paylaşımı yaparken bir yandan da, son dönemin popüler akımını gerçekleştirmek yani sosyalleşmek zorundaydı.

Hayata geçirdiği mesajlaşma, anlık yanıt sistemleriyle istediği başarıyı elde edememiş olsa da içerik zenginliği hala azımsanmayacak seviyedeydi.

Instagram cephesinde ise işler iyi anlamda çığırından çıkmıştı. Snapchat’in spontane içerik temalı özelliğini yani hikayeleri platforma getirdiğinden bu yana, kullanıcı sayısı hızlı bir şekilde arttı. Ama her dijital medya platformunu gördüğü gibi, Youtube da Instagram’ın radarındaydı. İçerik zenginliği katarak bu alanda da adından söz ettirmek zorundaydı. Çalışmaları tam gaz devam eden Instagram, dün gerçekleşen bir etkinlik ile adını ve platformun türünü açıkladı.

Youtube’un zengin içeriklerini varolan topluluk alt yapısıyla birleştirmeyi hedefleyen Instagram IGTV’yi lanse etti.

IGTV’de 15 saniye ile 10 dakika arasında videolarınızı paylaşabiliyorsunuz. Ve Youtube kadar komplike olmayan içerikler oluşturabiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı ile hızla yükseleceğine inandığımız IGTV’de ALL ve L’Officiel dergilerimizi takip edebilir, yakın zamanda yayınlayacağımız içerikler ile güncel kalabilirsiniz.

YAZI YUNUS BAŞARAN