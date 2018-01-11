HASHTAG ALARM: #SHOEFIE

SOSYAL MEDYA 7 saat önce Yunus Başaran

Kış'ı yer yer hissettiğimiz şu günlerde yeni bir hashtag trendi kapımızda...

Hashtag kullanımı gün be gün artıyor. İnsanların kolayca içeriğe ulaşmasındaki anahtar kelime olarak tanımlanabilecek hashtag’lere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız bir hashtag’e geldi sıra: Shoefie

Shoe (ayakkabı) ve Selfie (özçekim) kelimelerinin birleşiminden oluşan Shoefie’ler, geçtiğimiz yılın son aylarında karşılaştığımız #Shelfie kadar revaçta. Shelfie haberimizin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.

Ayakkabılarınızın ön planda olduğu, mükemmel Shoefie’ler çekmek için tüm ihtiyacınız, doğru ışık, kusursuz arka plan ve bir çift ayakkabı… Hadi başlayalım!

Weekend vibes. Phoebe Soup (@phoebesoup)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 13, 2018 at 12:30öö PST )



YAZI YUNUS BAŞARAN