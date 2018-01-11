SOSYAL MEDYA Yunus Başaran
HASHTAG ALARM: #SHOEFIE
Kış'ı yer yer hissettiğimiz şu günlerde yeni bir hashtag trendi kapımızda...
Hashtag kullanımı gün be gün artıyor. İnsanların kolayca içeriğe ulaşmasındaki anahtar kelime olarak tanımlanabilecek hashtag’lere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız bir hashtag’e geldi sıra: Shoefie
Shoe (ayakkabı) ve Selfie (özçekim) kelimelerinin birleşiminden oluşan Shoefie’ler, geçtiğimiz yılın son aylarında karşılaştığımız #Shelfie kadar revaçta. Shelfie haberimizin detayları için buraya tıklayabilirsiniz.
Ayakkabılarınızın ön planda olduğu, mükemmel Shoefie’ler çekmek için tüm ihtiyacınız, doğru ışık, kusursuz arka plan ve bir çift ayakkabı… Hadi başlayalım!
Throwback to this moment last summer, when you’ve got pretty shoes, nice tiles and a sexy cuppa, and you wanted it all in one photo… . #ihavethisthingwithfloors #ihavethisthingwithtiles #fromwhereistand #elledecor #apartmenttherapy #wheretofindme #anthropologie #selfeet #shoefie #coffeeeee #butfirstcoffee #coffeelover #caffeinecouture #coffeenclothes #designinspiration #interiorwarrior #interiorinspo #pursuepretty #petitejoys #darlingdaily #dscolor #acolorstory #beautifulmatters #littlestoriesofmylife #goopgo #googlemaps #ilovenewyork #newyorker #newyorkstateofmind #nyc
YAZI YUNUS BAŞARAN