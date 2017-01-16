SOSYAL MEDYA
GÖKKUŞAĞININ BÖYLESİ
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf trendlerine bir yenisi daha eklendi.
Instagram’da son zamanlarda bir takım fotoğraflar gözümüze çarpıyor. Filtresiz olduğu belli olan fotoğraflarda gökkuşağı izlerinin varlığı bizi bu trende aşık ediyor. Basit bir uygulama ile yapılmış gibi görünen ancak aksine somut nesneler yardımı ile oluşan bu fotoğrafları sizler de bir kaç adımla hayata geçirebilirsiniz. Küçük bir ayna, prizma ya da eski bir CD ile gerçekleştireceğiniz ışık kırılmalarının hesabınızı ne kadar renklendirdiğini farkettiğiniz an, işler daha bir eğlenceli hale gelecek. Hadi biraz renklenelim!
YAZI YUNUS BAŞARAN