GÖKKUŞAĞININ BÖYLESİ

SOSYAL MEDYA 10 saat önce

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf trendlerine bir yenisi daha eklendi.

Instagram’da son zamanlarda bir takım fotoğraflar gözümüze çarpıyor. Filtresiz olduğu belli olan fotoğraflarda gökkuşağı izlerinin varlığı bizi bu trende aşık ediyor. Basit bir uygulama ile yapılmış gibi görünen ancak aksine somut nesneler yardımı ile oluşan bu fotoğrafları sizler de bir kaç adımla hayata geçirebilirsiniz. Küçük bir ayna, prizma ya da eski bir CD ile gerçekleştireceğiniz ışık kırılmalarının hesabınızı ne kadar renklendirdiğini farkettiğiniz an, işler daha bir eğlenceli hale gelecek. Hadi biraz renklenelim!

Do you believe in rainbow zebras? 🌈 Casimere Jollette (@casimere)’in paylaştığı bir gönderi ( 16 Şub 2017, 16:53 PST )

When your morning is magic 🌈 #ItalianDays #MagicBaby✨ Chiara Ferragni (@chiaraferragni)’in paylaştığı bir gönderi ( 16 Oca 2017, 00:42 PST )

What I do, I do best. ANDRE (@yourfriendandre)’in paylaştığı bir gönderi ( 19 Şub 2017, 10:20 PST )



YAZI YUNUS BAŞARAN