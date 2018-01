FACEBOOK’TAN KUTSAL YALANLAR

SOSYAL MEDYA 10 saat önce Yunus Başaran

Dünyanın en büyük sosyal ağ platformu video içerik işine el atarsa...

Netflix, Hulu, Amazon Prime, Vevo, Twitch, PlayStation Vue, Blu Tv, Puhu Tv… Saydığımız tüm markalar dünyada ve ülkemizde hızla yükselen video yayın platformlarından bazıları. Saymadığımız daha birçok marka var iken, her geçen gün yenileri ekleniyor bu akıma. En son Apple cephesinden de bir hamle bekleniyordu ancak beklenilen tarihi baya geçtik. Bu platformların sayısı arttıkça içerik sağlayıcılarda çeşitlilik adına çok çabalaması gerekiyor. Ki bu pazara öyle bir rakip geliyor ki, diğer aile üyelerini şimdiden korkutuyor. Facebook geçtiğimiz Ağustos ayında, kendi orijinal içeriklerini üretecek bir platformun duyurusunu yaptı: Facebook Watch.

Canlı yada bant talkshowların dahil olduğu birçok şov programı, orijinal diziler, filmler, fanları ve sevenleri bir araya getirecek, sosyal ağ bağlamında ilişkilerini arttırmayı hedefleyecek, ilk etapta. Hızlı bir şekilde içerik oluşturmaya başlayan Facebook’tan 2018 yılı için de yeni yatırımlar geliyor. Yeni yılda bir milyar dolar yatırım yapacağını açıklamış olan Facebook, sözünde durdu. Bu yılın ilk dizisini, Get Out ve Purge yapımlarından bildiğimiz Blumhouse Productions ve True Blood yaratıcılarının desteği ile çıkaracağını duyurdu. Sacred Lies ya da Kutsal Yalanlar isimli 10 bölümlük dizinin konusu ise “bir tarikattan kaçan ve kendini çocuk gözaltı merkezinde bulan bir genç kız” hakkında…

Grimm Kardeşler’in klasik öyküsü The Handless Maiden’dan esinlenen Sacred Lies, Stephen Oakes’un The Sacred Lies of Minnow Bly adlı romanında uyarlanacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz…

