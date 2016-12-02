ENERJİMİZİ YÜKSELTECEK 10 INSTAGRAM HESABI

SOSYAL MEDYA 1 saat önce

Modunuzun düşmesine izin vermeyin. Dikkat dağıtabilecek şeylere yönelin!

Büyük şehirde yaşayan insanlar küçücük şeylerden moralleri bozulabilecek bir yapıya sahiptirler. Beki de şehrin bizi evrimleştirme şeklidir bu. Gün içinde moralimizi bozabilecek o kadar çok şey oluyor ki… Hadi gelin, sizler için derlediğimiz modumuzu yükseltebilecek, ilham verici 10 Instagram hesabına göz atalım.

1. Meghan Markle @meghanmarkle

Kendisi yakın zamanda sitemize konuk olmuştu hatırlarsanız. Önceki haberimiz için sizi buraya alalım. Prens Harry’nin muhterem sevgilisi olan ünlü oyuncu Meghan Markle, özellikle el yazısı notları paylaşmasıyla listemize konuk oluyor. Cesaret ve ilham verici notlara göz atarak güne başlamak hepimize enerji verecek gibi.

Love this! 💫 Sunday musings (photo cred @cleowade) #bethechange Meghan Markle (@meghanmarkle) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 4 Ara 2016, 16:29 PST )

2. Kardashian Clips @KardashianClips

Kardashian ailesinin skandalları bitmez, bu yüzdendir ki ailenin reality show’u reyting rekorları kırmakta. Ailenin üelerinin eğlenceli ve sınırları zorlayan videoları bir nebzede olsa yüzümüzü gülümsetmeye yeter. Bu arada küpeler 75000$’mış.

this will never get old @kardashianclips tarafından paylaşılan bir video ( 9 Oca 2017, 07:36 PST )

3. Danla Bilic @danlabilic

Biraz daha yakına gelelim. Bu sefer ülkemizden bir makyaj vlogger’ı. Kendisi profesyonel olduğunu iddia etmeyen ama oldukça içten videolarıyla ünlenen birisi: Danla Bilic. Hem komik hem de verdiği makyaj tüyolarıyla oldukça ses getiriyor.

Tinder’da koca arıyorum canım hiç öpmiyim VIDEO YAYINDA 💁🏼 Videoyu izledikten sonra bi aynaya bakın bakalım sizi sağa mı kaydırırlar sola mı djmnj. Link bioda ❤️ danlabilic (@danlabilic) tarafından paylaşılan bir video ( 6 Oca 2017, 07:00 PST )

4. Baddie Winkle @baddiewinkle

88 yaşındaki bir moda ikonunda sıra. Baddie Winkle bu yaşına rağmen bakımından ve güzelliğinden asla ödün vermiyor. İlham alınılması gereken bir ikon.

Legends 🦋 badddiiie (@baddiewinkle) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 19 Ara 2016, 15:28 PST )

5. Art Garments @artgarments

Bu sayfa sanatsal olduğu kadar küçük bir detayla ilgi çekiyor. Klasik eserlerdeki göz önünde olmayan stilleri, aksesuarları ve mücevherleri vurgulayan bir hesap. Sayfayı incelediğinizde siz de şaşıracaksınız.

6. Fitness Blender @fitnessblender

Sağlıklı beslenme ve spor üzerine birçok detay barındıran bu sayfa kısa sürede popülerleşen hesaplardan.

7. World of Dance @WorldOfDance

Dünya’nın en önemli dans platformu olan WOD, 2008 yılında basit bir etkinlik olarak başladı. Şu anda tüm Dünya’dan her dansçının katılmak istediği büyük bir topluluk.

8. Nowness @nowness

Sanat ve tasarım adına birçok detayın yer aldığı hesap ayrıca mimari, güzellik, moda ve lifestyle içerikleriyle gün be gün büyüyen, birçoğumuza ilham veren bir platform haline geldi.

Tirunamavalai, South India photography by Vincent Leroux #Travel #Design #Architecture NOWNESS (@nowness) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 15 Oca 2017, 05:12 PST )

9. Ellen Tv Show @ellentvshow

Programla alakası olmasa da Ellen’ın da severek takip ettiği bir Instagram hesabı olduğunu duyduk. Yapılan caps’ler ve tespitler kahkaha atmamıza sebep oluyor.

tag ur friends Mirza Bico | Funny & Relatable (@ellentvshow) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 15 Oca 2017, 14:20 PST )

10. Pop Culture Died In 2009 @popculturediedin2009

Pop kültürünün #TBT sayfası sayılabilecek bu hesap birçok ünlünün eski hallerine komik göndermeler barındırıyor.