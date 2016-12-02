SOSYAL MEDYA
ENERJİMİZİ YÜKSELTECEK 10 INSTAGRAM HESABI
Modunuzun düşmesine izin vermeyin. Dikkat dağıtabilecek şeylere yönelin!
Büyük şehirde yaşayan insanlar küçücük şeylerden moralleri bozulabilecek bir yapıya sahiptirler. Beki de şehrin bizi evrimleştirme şeklidir bu. Gün içinde moralimizi bozabilecek o kadar çok şey oluyor ki… Hadi gelin, sizler için derlediğimiz modumuzu yükseltebilecek, ilham verici 10 Instagram hesabına göz atalım.
1. Meghan Markle @meghanmarkle
Kendisi yakın zamanda sitemize konuk olmuştu hatırlarsanız. Önceki haberimiz için sizi buraya alalım. Prens Harry’nin muhterem sevgilisi olan ünlü oyuncu Meghan Markle, özellikle el yazısı notları paylaşmasıyla listemize konuk oluyor. Cesaret ve ilham verici notlara göz atarak güne başlamak hepimize enerji verecek gibi.
2. Kardashian Clips @KardashianClips
Kardashian ailesinin skandalları bitmez, bu yüzdendir ki ailenin reality show’u reyting rekorları kırmakta. Ailenin üelerinin eğlenceli ve sınırları zorlayan videoları bir nebzede olsa yüzümüzü gülümsetmeye yeter. Bu arada küpeler 75000$’mış.
3. Danla Bilic @danlabilic
Biraz daha yakına gelelim. Bu sefer ülkemizden bir makyaj vlogger’ı. Kendisi profesyonel olduğunu iddia etmeyen ama oldukça içten videolarıyla ünlenen birisi: Danla Bilic. Hem komik hem de verdiği makyaj tüyolarıyla oldukça ses getiriyor.
4. Baddie Winkle @baddiewinkle
88 yaşındaki bir moda ikonunda sıra. Baddie Winkle bu yaşına rağmen bakımından ve güzelliğinden asla ödün vermiyor. İlham alınılması gereken bir ikon.
5. Art Garments @artgarments
Bu sayfa sanatsal olduğu kadar küçük bir detayla ilgi çekiyor. Klasik eserlerdeki göz önünde olmayan stilleri, aksesuarları ve mücevherleri vurgulayan bir hesap. Sayfayı incelediğinizde siz de şaşıracaksınız.
6. Fitness Blender @fitnessblender
Sağlıklı beslenme ve spor üzerine birçok detay barındıran bu sayfa kısa sürede popülerleşen hesaplardan.
Save time, maximize results, and take out the guesswork; our 4 week workout program challenges you with a different workout video every single day. HIIT, cardio, strength training, Pilates and stretching are meticulously weaved together for a program that will help burn fat, build lean muscle, build endurance, flexibility and strength. This program is $9.99 for 4 weeks and the best part is that once you buy it, it’s yours to repeat as many times as you like – no hidden fees, no gimmicks. Find a link to 4 Week #FBSweat in our Instagram profile or at #fitnessblender.com #workoutcomplete
7. World of Dance @WorldOfDance
Dünya’nın en önemli dans platformu olan WOD, 2008 yılında basit bir etkinlik olarak başladı. Şu anda tüm Dünya’dan her dansçının katılmak istediği büyük bir topluluk.
8. Nowness @nowness
Sanat ve tasarım adına birçok detayın yer aldığı hesap ayrıca mimari, güzellik, moda ve lifestyle içerikleriyle gün be gün büyüyen, birçoğumuza ilham veren bir platform haline geldi.
9. Ellen Tv Show @ellentvshow
Programla alakası olmasa da Ellen’ın da severek takip ettiği bir Instagram hesabı olduğunu duyduk. Yapılan caps’ler ve tespitler kahkaha atmamıza sebep oluyor.
10. Pop Culture Died In 2009 @popculturediedin2009
Pop kültürünün #TBT sayfası sayılabilecek bu hesap birçok ünlünün eski hallerine komik göndermeler barındırıyor.