SOSYAL MEDYA
DAHA ÇOK GRAFİK, DAHA ÇOK
Grafik desenler sadece modanın bir parçası olarak kalmayı reddediyor.
Grafik desenler sadece tasarımcıların değil, aynı zamanda mimarların, ressamların da baş tacı haline gelmiş durumda. Artık sıkıcılaşmış düz yapıtlar yerini heyecanlı, grafik desenlerin hakim olduğu bir görünüme bırakıyor. Mimarideki grafik desenler daha çok geometrik şekillerden oluşuyor. Çizgiler ve daireler mimari yapıtlara modern bir hava katıyor. Sadece geometrik desenler değil, aynı zamanda bir klasik haline gelmiş sanat eserleri de mimaride yer alıyor. Örneğin, Piet Mondrian’ın grafik desenlerden oluşan Composition II adlı eseri senelerdir mimarların gözdesi haline gelmiş durumda.
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After over a week I’ve finally gained access to my IG account!!! Long story but seems someone out there had my password…anyway hope all is well and wishing you all a fantastic weekend and happy 💡SLS💡#London #streetlight #straightfacades #architecture #streetlightsaturday #iphoneonly #tvbuildings_facades #squarefacades #creative_minimal_soul_01 #jj_forum_1482 #archilovers_modular
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