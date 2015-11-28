DAHA ÇOK GRAFİK, DAHA ÇOK

SOSYAL MEDYA 8 saat önce

Grafik desenler sadece modanın bir parçası olarak kalmayı reddediyor.

Grafik desenler sadece tasarımcıların değil, aynı zamanda mimarların, ressamların da baş tacı haline gelmiş durumda. Artık sıkıcılaşmış düz yapıtlar yerini heyecanlı, grafik desenlerin hakim olduğu bir görünüme bırakıyor. Mimarideki grafik desenler daha çok geometrik şekillerden oluşuyor. Çizgiler ve daireler mimari yapıtlara modern bir hava katıyor. Sadece geometrik desenler değil, aynı zamanda bir klasik haline gelmiş sanat eserleri de mimaride yer alıyor. Örneğin, Piet Mondrian’ın grafik desenlerden oluşan Composition II adlı eseri senelerdir mimarların gözdesi haline gelmiş durumda.

1.



2.



3.

wien 🔲🔳🔲 helmuth m wolf 🔲🔳🔲 (@damon_bradley)’in paylaştığı bir gönderi ( 27 Haz 2016, 17:30 PDT )



4.



5.

. What color is yours? . Margarida Pinto (@maggie.pi)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Eki 2016, 03:38 PDT )



6.



HAZIRLAYAN LARA KALECİK