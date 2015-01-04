8 ADIMDA YENİ NESİL SELFIE

SOSYAL MEDYA 10 saat önce

Yeni nesil selfie ipuçlarına bayılacaksınız!

Selfie artık hepimizin hayatında. Hadi gelin işi biraz ilginç kılalım. Klasik selfie akımından farklı olarak, perspektif, açı ve obje kullanarak, sıkıcı selfie’lerinizi daha da ilgi çekici yapmak adına yeni nesil selfie’lere 9 örnek veriyoruz. Sizleri listeye alalım.

1. Büyük takılar

Selfielerde merkeze kendinizi yerleştirmekten çok kullanacağınız aksesuar veya takınızı merkeze yerleştirin. Bu yılın trendi büyük küpeleri kullanma vakti.

Rodarte backstage / by @dazed VERA / V (@veravanerp) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 18 Eki 2016, 02:56 PDT )

2. Greenery aşkı

Geçtiğimiz yaz birçoğumuzun denediği yeşil arka fonda çekilen selfiler güzel bir örnek olabilir. Hazır Pantone’da yılın rengini Greenery’den yana kullanmışken…

There she lies. Flower as she was- @egoist_est 🌸 Irene Kim 아이린 (@ireneisgood) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 22 Nis 2016, 05:56 PDT )



3. Sanatçı ruhlar

Giyim veya silüetinizi belirgin olarak göründüğü bir fotoğrafa çizim yapın. İster üstüne, isterseniz kesilmiş kısmını tamamlayın. Profesyonel bir çizim olmayacak belki ama fotoğraf kısmının varlığı küçük bir hile katarak profesyonelleştirecek.

@sartorialnolift ART💫 inspired by the photo I published yesterday from @cf_goldman 💙 Monique Delapierre (@monique_delapierre) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 8 Kas 2016, 06:14 PST )



4. Ayna sadece güzelleşmek için mi?

Çeşitli aynalardan çekim yapın. Selfie için illa ön kameraya ihtiyacınız yok. Hatta arka kamera kalitesini bir ayna açısıyla daha da mükemmelleştirin.

@alexbrownsell 🌸🌸🌸 Alexa (@alexachung) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 25 Kas 2016, 12:40 PST )



5. Perspektifin büyüsü

Selfie’de illa yüzünüz de görünmek zorunda değil. Vücudunuzu kullanın. Ve bu sefer farklı bir açıdan çekin. İster aşağıdan isterseniz yukarıdan. Çok şey değişecek.

One of my fav dresses @thierrycolsonparis via my beloved @matchesfashion. Necklace #celine #selfphotography Evangelie Smyrniotaki (@styleheroine) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 5 Oca 2017, 05:23 PST )



6. Gölge oyunu

Gölgeniz neden selfie’ye dahil olmasın ki? Gölgenin bulunduğu çeşitli ışık oyunları en kolay selfie’lerden.

I see you at all times … Sunghee Kim (김성희) (@_sungheekim) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 4 Oca 2015, 06:40 PST )



7. Sınırları zorlayın

bir kadrajın içine en çok neleri sığdırabilirsiniz? Gözlüğünüzden tutun da ayakkabınıza kadar tüm öğelerin aynı kadrajda olduğu bir selfie… Yoga yapanlar çok şanslı.

✈️✌🏼️ Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 13 Eyl 2016, 17:32 PDT )



8. Halfie

Selfie’niz neden tam olsun ki? Kim koymuş bu kuralı? Yüzünüzün yarısını kullanın bir dahakine. Hatta iki kişiyseniz daha da ilgi çekici olabilir.