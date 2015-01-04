SOSYAL MEDYA
8 ADIMDA YENİ NESİL SELFIE
Yeni nesil selfie ipuçlarına bayılacaksınız!
Selfie artık hepimizin hayatında. Hadi gelin işi biraz ilginç kılalım. Klasik selfie akımından farklı olarak, perspektif, açı ve obje kullanarak, sıkıcı selfie’lerinizi daha da ilgi çekici yapmak adına yeni nesil selfie’lere 9 örnek veriyoruz. Sizleri listeye alalım.
1. Büyük takılar
Selfielerde merkeze kendinizi yerleştirmekten çok kullanacağınız aksesuar veya takınızı merkeze yerleştirin. Bu yılın trendi büyük küpeleri kullanma vakti.
2. Greenery aşkı
Geçtiğimiz yaz birçoğumuzun denediği yeşil arka fonda çekilen selfiler güzel bir örnek olabilir. Hazır Pantone’da yılın rengini Greenery’den yana kullanmışken…
3. Sanatçı ruhlar
Giyim veya silüetinizi belirgin olarak göründüğü bir fotoğrafa çizim yapın. İster üstüne, isterseniz kesilmiş kısmını tamamlayın. Profesyonel bir çizim olmayacak belki ama fotoğraf kısmının varlığı küçük bir hile katarak profesyonelleştirecek.
4. Ayna sadece güzelleşmek için mi?
Çeşitli aynalardan çekim yapın. Selfie için illa ön kameraya ihtiyacınız yok. Hatta arka kamera kalitesini bir ayna açısıyla daha da mükemmelleştirin.
5. Perspektifin büyüsü
Selfie’de illa yüzünüz de görünmek zorunda değil. Vücudunuzu kullanın. Ve bu sefer farklı bir açıdan çekin. İster aşağıdan isterseniz yukarıdan. Çok şey değişecek.
6. Gölge oyunu
Gölgeniz neden selfie’ye dahil olmasın ki? Gölgenin bulunduğu çeşitli ışık oyunları en kolay selfie’lerden.
7. Sınırları zorlayın
bir kadrajın içine en çok neleri sığdırabilirsiniz? Gözlüğünüzden tutun da ayakkabınıza kadar tüm öğelerin aynı kadrajda olduğu bir selfie… Yoga yapanlar çok şanslı.
8. Halfie
Selfie’niz neden tam olsun ki? Kim koymuş bu kuralı? Yüzünüzün yarısını kullanın bir dahakine. Hatta iki kişiyseniz daha da ilgi çekici olabilir.