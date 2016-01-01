YANLIŞ ANLAMA, 10 KASIM’DA SİNEMALARDA

SİNEMA 8 saat önce Timur Can Ersoy

"Yılın Komedisi" olarak konuşulan Yanlış Anlama filmi 10 Kasım'da gösterime girmeye hazırlanıyor.

Çekimleri İstanbul ve Bakü’de gerekçekleşen Yanlış Anlama filmin oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. ‘Yılın Komedisi’ olarak gösterilen film sinema dünyasında adından söz ettirecek yeni fenomen karakterler yaratmaya hazırlanıyor. Filmi DADA Yapım beyaz perdeye taşırken yönetmenlik koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Yapımcılığını Levent Cengizhan’ın üstlendiği filmin senaryosu ise Ayberk Çınar’a ait.

10 Kasım’da vizyona girecek bu eğlenceli komedi filmi Türkiye ve Azerbaycan’da bulunan iki ailenin yanlış anlaşılmalar sonucu yaşanan 10 günlük komik macerasını anlatıyor. Filmde, iki dilin hem yakınlığı hem farklılığı sonucu oluşan yanlış anlamaların getirdiği maceraları izleyeceğiz. Herkesin bildiği gibi, ‘inen uçağa’, ‘uçak düşüyor’ diyen Azerilerin hiç birimizin bilmediği daha nice kelime farklılıklarından meydana gelen çeşitli anlar ekranlara yansıtılıyor Yanlış Anlama, Türkiye sinemalarıyla eş zamanlı olarak Azerbaycan sinemalarında da gösterime girecek.

Yanlış Anlama kadrosunda bulunan isimler de oldukça dikkat çekiyor. Film de Hakan Bilgin, evlenme telaşında işkolik Baran’ı; Şevket Çoruh, Hakan Bilgin’in gizemli patronu Bahadır Efe’yi, Duygu Karaca dünya vatandaşı Arzu’yu canlandırırken Pelin Sönmez de kadronun sürpriz isimlerinden biri olarak izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca Azerbaycan’ın çok ünlü isimleri de bu filmde. Güzelliğiyle dikkat çeken Azerbaycan’ın sevilen ismi Pervin Abiveva, Ben Bilmem Eşim Bilir’den tanıdığımız reyting rekoru kıran Islam Mehreliyev ve Bakü’nün Cem Yılmaz’ı olarak gösterilen mizah ustası Ferda Amin de sürpriz karakterlerle adından söz ettirecek.

YAZI TİMUR CAN ERSOY