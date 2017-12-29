YILBAŞI NETFLIX’LE GÜZEL

SİNEMA 8 saat önce Dilruba Karaköse

Biraz romantik biraz eğlenceli...İşte Netflix'in öne çıkan yılbaşı temalı 5 filmi...

Geri sayıma şimdiden başladık. Yılbaşı akşamı için programlar yapıldı, giyilecek kıyafetler bile az çok belirlendi. Peki evinde sakince keyif yapmak isteyenler? Gözbebeğimiz olan Netflix işte bu noktada devreye girerek ev sinemasının en keyifli haliyle yılbaşı planına dahil oluyor. Sadece o akşam için değil, haftasonunda da yeni yıl ruhunu hissetmek isteyenler için biçilmiş kaftan olan 5 film inceleme altında.

1. A Christmas Prince

İçinde bir krallık, prens ve prenseslerin olduğu filmleri kim sevmez ki? Netflix yapımlarından biri olan A Christmas Prince, güzel ve yetenekli bir gazeticiyle kral adayı havalı bir prensi bir araya getiriyor.

2. Shrek the Halls

Çocukların ve animasyon sever yetişkinlerin her seferinde sıkılmadan izlediği Shrek, bu sefer ailesiyle yılbaşı hazırlıkları içinde.

3. Office Christmas Party

Her ofis çalışanı yeni yıl için düzenlenen yemek ve partilere az çok aşina. Ancak bu sefer hazırlanan ofis partisi, büyük bir müşteri kazanma umuduyla düzenleniyor. Çılgın Ofis Partisi’nde Jennifer Aniston, Jason Bateman ve Olivia Munn başrolde.

4. Christmas Inheritance

Keyifle izleyebileceğiniz bir başka Netflix yapımı daha Noel Mirası. Babasından miras kalan şirketi devralabilmek için doğduğu kasabaya gitmesi gereken Ellen, başkalarına yardım etmenin ve sıkı çalışmanın ne demek olduğunu öğrenmek zorunda.

5. Happy Christmas

Filmin başrolünde olan Anna Kendrick’in canlandırdığı Jenny karakteri, yaşına rağmen uçuk ve çocuksu davranan biridir. Abisinin yanına taşınmasıyla işlerin daha da karışmasını konu alıyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE