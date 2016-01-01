YAZ AKŞAMLARININ FAVORİ ETKİNLİĞİ

SİNEMA 15 saat önce Dilruba Karaköse

Akmerkez, Akasya ve Akbatı'da açık hava sinemalarına geri sayım!

Yaz aylarının en güzel aktivitelerinden biri kuşkusuz açık hava sinemaları. Yıldızların altında film izleme keyfini sunarken, oldukça da nostaljik bir ortam yaratıyorlar. Böyle bir akşam geçirmek istiyor ancak nereye gideceğinize karar veremiyorsanız, Akmerkez, Akasya ve Akbatı’da açık hava sinemasının keyfine varabilirsiniz. Birbirinden keyifli ve Star Wars, ArifV2016 ve Black Panther gibi gişe rekorları kırmış filmleri, Temmuz ve Ağustos ayları içinde muhteşem bir atmosferde izlerken, sizin için geriye kalan tek şey yaz akşamlarının tadını çıkarmak!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE