WONDER WOMAN’IN KÖTÜ KARAKTERİ

SİNEMA 2 gün önce Dilruba Karaköse

Cheetah karakteri için seçilen isim, komedi filmlerinin yıldızı Kristen Wiig oldu.

Gal Gadot’un mükemmel oyunculuğuyla bütünleşen, DC’nin en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan Wonder Women, geçtiğimiz sene beyazperdede büyük bir hasılat elde etmiş, hayranları tarafından da oldukça beğenilmişti. Thor, Spider Man, Iron Man gibi süper kahramanlardan aşina olduğumuz üzere, onların hikayesini tek bir filmle sınırlandırmak da pek mümkün olmuyor.

O yüzden 2019 yılında seyirciyle buluşması planlanan Wonder Woman 2 için merak edilen pek çok detay var. Bunlardan biri de filmin kötü karakteri Cheetah’yı kimin canlandıracağıydı. Seçilen isim ise Saturday Night Live ile tanıdığımız Kristen Wiig oldu. Komedi filmlerinde başarılı performanslar sergileyen Wiig’in kötü bir karakteri nasıl canlandıracağını çok merak ediyoruz.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE