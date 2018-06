SİNEMA 10 saat önce Yunus Başaran

Süper kahramanlar dünyasının son döneme damga vurmuş ismi Wonder Woman'ın 2019'da vizyona girecek filminden ilk görsel geldi.

Geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettiren Gal Gadot’lu Wonder Woman’ın yeni filmine dair bildiklerimiz oldukça sınırlıydı. Ancak dün itibariyle güzel oyuncunun paylaşımı filme dair ilk sinyali verdi. Orijinal adının Wonder Woman 1984 olacağını bildiğimiz yeni filmi sabırsızlıkla bekleyen hayranlar, dün dijital medyayı tabiri caizse yıktı. En çok konuşulanlar arasına giren Wonder Woman 1984, #WW84 hashtag’i altında konuşan hayranlar Gal Gadot’nun yeni kostümünü bir hayli sevmiş durumdalar. Peki ya siz? Kostüm nasıl olmuş sizce?



