TOMB RAIDER V.2

SİNEMA 2 saat önce allmagazine

Alicia Vikander'in başrolünde rol aldığı yeni Tomb Raider filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Geçtiğimiz aylarda Tomb Raider rolünü Angelina Jolie’den Alicia Vikander’in devraldığını duyunca herkesi bir heyecan sarmıştı. Özellikle de film çekimlerinden ilk kareler paylaşıldığında Vikander’in bu rol için biçilmiş kaftan olduğu çok aşikardı. Uzun bir bekleyişin ardından yeni Tomb Raider filminin fragmanı yayınlandı. Mart ayında Amerika’da gösterime girecek olan filmin gişede rekor kırması bekleniyor.