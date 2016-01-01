TOLGA KARAÇELİK YENİDEN SUNDANCE’TE

SİNEMA 9 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Başarılı yönetmen Tolga Karaçelik’in yeni filmi Kelebekler'in dünya prömiyeri Sundance Film Festivali'nde yapıldı.

“Gişe Memuru” ve “Sarmaşık” filmleriyle büyük beğeni toplayan Tolga Karaçelik, son filmi “Kelebekler’le sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karaçelik’in yazıp yönettiği yeni filmi “Kelebekler”in dünya prömiyeri, bağımsız filmlerin önde gelen festivallerinden Sundance Film Festivali kapsamında Prospector Theater’da gerçekleşti. Bu yıl 32.si düzenlenen Sundance Film Festivali’ne iki sene önce “Sarmaşık” filmiyle katılan Tolga Karaçelik, yeni filmi “Kelebekler” ile festivalde bir kez daha ‘En İyi Uluslararası Film’ kategorisinde yarışıyor.

Birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alan “Kelebekler”de; Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor. “Kelebekler ‘in Mart 2018’de vizyona gireceği tahmin ediliyor.

YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI