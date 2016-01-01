STEVEN SPIELBERG KAMERA KARŞISINDA

SİNEMA 4 saat önce Timur Can Ersoy

Yapımlarının gişe rekorları kırdığı, yönetmenliğiyle hayran bırakan Steven Spielberg’in hayatı HBO aracılığıyla, belgesel haline geliyor.

Gelmiş geçmiş en iyi yönetmen olarak lanse edilen Steven Spielberg, kamera arkasındaki başarılı hayatı ve bu noktaya gelene kadar yaşadığı zorlukları anlatan belgesel ile kamera karşısına geçiyor. 150 dakikalık belgesel, filmleri ve özel yaşamındaki anılarından oluşmakta. Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Susan Lacy üstlenmiş olup, 30 dakikalık kısmına Spielberg ve ailesi konuk olmuş Jaws, E.T., Jurassic Park gibi yapımlar ile akıllara kazınmış olan ünlü yönetmenin belgeseline HBO üzerinden ulaşabilirsiniz.

YAZI TİMUR CAN ERSOY