STAR WARS’TAN BEKLENEN FRAGMAN

Star Wars'un son çıkacak filmi Son Jedi, tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de vizyona girecek.

15 Aralık’ta vizyona girecek filmi, hayranları dışında eminiz herkes dört gözle bekliyor. Star Wars hayranı olmasanız bile filmleri bir kez izlemişsinizdir mutlaka. İlk çıktığı yıllardan bu yana süren hikaye devamlılığı, bizi bu filmlere bağlamak için tek sebep olabilir. Ancak ezilenlerin, bir türlü beklediğimiz başarıyı elde edemeyişi, asıl bizi bu filme bağladı.

Gelelim konumuza. 2015 yılında vizyona girmiş olan son film Star Wars: Güç Uyanıyor’un son sahnesinde, kayıp olan Luke Skywalker’ın, ana karakter konumundaki ve Jedi özellikleri taşıyan Rey tarafından bulunmasını görmüş, oldukça heyecanlanmıştık.

Geçtiğimiz haftalarda filmin afişinin yayınlanmasıyla heyecanımız katlanırken, Star Wars: Son Jedi filminin fragmanı yayınlandı. Böylelikle heyecanımız zirve yaptı.

Yeni fragmandan çıkarımlarımız oldukça fazla ancak yaşlandığını gördüğümüz Luke Skywalker, Ahch-To gibi bir güç ile bir kere daha karşılaştığını ve korkmadığını söylerken, sanıyoruz ki Kylo Ren’den bahsediyor. Filmin dedikoduları da ayyuka çıktı. Luke Skywalker’ın beklendiği gibi bu kez kurtarıcı rolünü üstlenmeyeceği söylentiler arasında. Fragmanı izleyip bize sosyal medya üzerinden yorumlarınızı bırakın. Sizce Luke yıllardır beklediğimiz kurtarıcı mı? Son film ve çıkacak filmin isimleri birleşince ortaya çıkan The Force Awakens The Last Jedi (Güç Son Jedi’yı Uyandırır) mesajı gerçeklik payı içeriyor mu?



