SİYAHIN SON TONU

SİNEMA 14 saat önce Timur Can Ersoy

Bir tutku haline gelen, her sene merakla beklenen serinin son fragmanını inceliyoruz.

Fifty Shades serisinin son filmi olan, Fifty Shades Freed’in heyecanla beklenen fragmanı pazartesi günü yayınlandı. Serinin bu bölümü her zaman olduğundan daha tatlı ve korku dolu bir görünüme sahip. Hikayenin baş kahramanları Christian Grey (Jamie Dornan) ve Anastasia Steel (Dakota Johnson) ile uzun zamandır beklenen düğün töreni, drama dolu son filmin başlangıcı olmuştur.

Mayıs ayında yayınlanan kısa fragmanın içeriği hayranlarını memnun etmese de, bizlere daha detaylı bilgi veren resmi tanıtımdan sonra eminiz ki Sevgililer Gününe kadar sabırsızlanacaksınız.



YAZI TİMUR CAN ERSOY