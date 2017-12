SİNEMA TUTKUNLARI DİKKAT

SİNEMA 3 saat önce Dilruba Karaköse

2018'in merakla beklenen 6 filmi karşınızda.

Yeni yıl, iyi kötü neleri beraberinde getirecek büyük bir muamma. Bekleyip yaşamak ve sürprizleri karşılamaktan başka yapılacak pek bir şey yok. Ama 2018 tamamiyle bilinmezlerden oluşmuyor elbette. Bizleri sinema salonlarına çekecek ve merakla beklediğimiz filmler, yeni yılın en eğlenceli halini sunmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda heyecanla beklenen filmler…

1. A Wrinkle in Time

Kadrosunda Reese Witherspoon, Chris Pine ve Mindy Kaling ile birlikte en büyük sürprizini Oprah Winfrey ile yapıyor. Babası kaybolan Meg’in onu bulmak için paralel evrende çıktığı macerayı anlatan film, fantastik yapımları sevenler için mutlaka izlenmesi gerekenlerden.

Çıkış Tarihi: 9 Mart 2018

2. Fifty Shades Freed

Grinin Elli Tonu serisinin son filmi olarak beyazperdede yer alacak Özgürlüğün Elli Tonu’nda Christian ve Ana sonunda evleniyor. Ancak macera asıl bundan sonra başlıyor.

Çıkış Tarihi: 9 Şubat 2018

3. The Nutcracker and the Four Realms

Paralel bir dünya, Çiçekler, Tatlılar ve Kar Taneleri isimli üç hükümdarlık ve bunlara yolculuk eden Clara ve Philip… Yine oldukça fantastik bir filmle karşı karşıyayız. Oyuncu kadrosunda ise Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren ve Morgan Freeman yer alıyor.

Çıkış Tarihi: 2 Kasım 2018

4. Mary Poppins Returns

Aynı romandan sinemaya uyarlanan Mary Poppins Geri Dönüyor’da efsani Mary Poppins’i rolü Emily Blunt’a emanet.

Çıkış Tarihi: 25 Aralık 2018

5. Mamma Mia: Here We Go Again

Müzikal severler için oldukça farklı bir yere sahip olan Mamma Mia’nın ikinci filminde, karakterlerin geçmişi ve bugünü arasındaki ilişki anlatılıyor. Amanda Seyfried, Merly Streep, Colin Firth ve Peirce Brosnan başrolde.

Çıkış Tarihi: 20 Temmuz 2018

6. Avengers: Infinity War

Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth ve Elizabeth Olsen’dan oluşan süper kahramanlar ordusu bu sefer korkunç titan Thanos’a karşı…

Çıkış Tarihi: 4 Mayıs 2018

