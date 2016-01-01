SİNEMA TARİHİNİN EN ŞIK 5 FİLMİ

SİNEMA 11 saat önce Ezgi Şuekinci

Unutulmaz filmlerin gardıroplarını kurcalamaya var mısınız?

Film izlemeyi seviyor ve modayı takip ediyorsanız birazdan sıralayacağımız filmleri biliyor olabilirsiniz. Çünkü bu yazımızda unutulmaz filmlerin gardıroplarını mercek altına alıyoruz ve sizleri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz.

Bir filmin uzun yıllar hafızalarda kalabilmesi için senaryosunun, kurgusunun ve oyuncu kadrosunun seyirciyi çekecek kadar etkileyici olması gerekiyor. Birbiriyle bağlantılı bu adımlardan birinin bile atlanması, filmin hüsrana uğramasına sebep olabiliyor. Fakat filmleri cazibeli kılan bir adım daha var; kostümler! Sevin ya da sevmeyin, takip edin ya da etmeyin, moda artık hayatımızda önemli bir yere sahip. Hal böyle olunca onu izlediğimiz filmlerde görmeyi de istiyoruz. Sinema tarihine şöyle bir bakarsanız, gözünüzde canlanan birçok filmin modasal anlamdaki başarısını fark edebilirsiniz. Birbirinden yetenekli tasarımcıların sihirli ellerinden çıkan kostümler, hem izleyiciye ilham kaynağı oluyor hem de filmi unutulmaz kılıyor. İşte unatamadığımız 5 film!

Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) | Patricia Field

Funny Face (Şahane Macera) | Edith Head

Breakfast at Tiffany’s (Çılgınlar Kraliçesi) | Hubert de Givenchy

Clueless (Fırlama Kızlar) | Mona May

Coco Before Chanel (Coco Chanel’den Önce) | Catherine Leterrier

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