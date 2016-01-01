PENELOPE CRUZ’UN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ

SİNEMA 1 gün önce

Penelope Cruz, Donatella Versace olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Son dönemde televizyon dünyasının en çarpıcı çalışmalarından olan ve Emmy, Golden Globe ve Bafta başta olmak üzere önemli ödüller kazanan American Crime Story, The People v.O. J. Simpson isimli birinci sezonunun ardından yeni bir hikayeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Kurduğu moda imparatorluğuyla birlikte 1997 yılında öldürülen tasarımcı Gianni Versace cinayetinin inceleneceği American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace isimli 2. sezonun en heyecan verici haberi ise tabii ki Penelope Cruz oldu. İlk başlarda Lady Gaga’nın Gianni Versace’nin kardeşi Donatella Versace’yi canlandıracağı konuşulmuş olsa da bu önemli rol İspanyol oyuncunun oldu. Yayınlanan ilk görselle birlikte bu karakter için uygunluğunu da kanıtlamış oldu Cruz.

Yayın tarihi henüz netlik kazanmasa da 2018’in başlarında FX’te başlaması planlanan dizide Cruz’a Darren Criss, Edgar Ramirez ve Ricky Martin eşlik edecek.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE