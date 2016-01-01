OSCAR’IN YABANCILARI BAŞKA SİNEMADA

SİNEMA 7 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Başka Sinema, 90. Akademi Ödülleri’nde “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisine aday filmlerden oluşan bir seçki sunuyor.

Başka Sinema ve İstanbul Modern Sinema işbirliğiyle düzenlen programda, Oscar’ın heyecan dolu çekişmesinde öne çıkan yapımların yanı sıra dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmler bir araya geliyor. Andrey Zvyagintsev’in büyük ilgi gören filmi Loveless’ın yanı sıra Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kazanan Beden ve Ruh ve Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Kare gibi 2017’nin ödüllü filmleri gösterime girecek.

Filmler, 12-14 Ocak tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi SineBU, Kadıköy Rexx ve Ankara Büyülü Fener Kızılay Sinemalarında sinemaseverlerle buluşacak. İstanbul Modern’deki gösterimler 11-21 ise Ocak tarihlerinde. Detaylar için Başka Sinema’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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