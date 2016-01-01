OSCAR YOLCUSU “AYLA”

SİNEMA 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Sinema dünyası son birkaç aydır “Ayla” filmini konuşuyor; Ayla, Oscar’a doğru koşuyor!

Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun, yönetmenliğini ise Can Ulkay’ın üstlendiği, Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeyi anlatan, Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, beğenileri toplamaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda, İsmail Halıcıoğlu, Ali Atay, Taner Birsel, Erkan Petekkaya, Murat Yıldırım ve usta oyuncu Çetin Tekindor gibi başarılı isimleri bulunduran Ayla, savaşın en acılı halini, evrensel ve zamansız bir sevgi diline dönüştürüyor. Geçtiğimiz günlerde Uniq Hall’de galası gerçekleşen filme, övgüler yağdı. Haliyle beklenti yükseldi, heyecan arttı!

1950 yılında Kore savaşına katılan kahramanlarımızdan Süleyman Dilbirliği’nin, savaş esnasında, soğuktan donmak üzereyken bulduğu ve Ayla ismini verdiği küçük bir kıza sahip çıkmasını konu alan film, sürekli duyduğumuz ancak detaylarını bilmediğimiz Kore Savaşı’na da ışık tutuyor. Türkiye-Kore ortak yapımı Ayla, yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da iddiasını sürdürüyor. Gösterildiği her platformda etki yaratan film, 25 Ekim’de Los Angeles’ta yapılacak olan, Asya Uluslararası Film Festivali’nde açılış filmi olarak gösterilecek! Ayla, 27 Ekim’de ise Türkiye’de izleyicisiyle buluşacak!



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ