OCEANS SERÜVENİ DEVAM EDİYOR

SİNEMA 14 dakika önce

Merakla beklenen Oceans 8 filminin çekimleri New York'ta start aldı.

Biraz geçmişe gidelim, 2001 yılına… Ocean’s Eleven filmi gösterime girdiği zaman tüm dünyayı bir heyecan sarmıştı. Matt Damon’dan Brad Pitt’e hatta George Clooney’e kadar aklınıza gelebilecek Hollywood’un tüm yakışıklı isimleri bir filmde bir araya gelmişti. Dönemin gözde kadın oyuncuları Julia Roberts ile Catherine Zeta Jones ise herkesi büyülemişti. Filmin daha sonra sırasıyla yeni versiyonları eklenmiş ve Ocean serisi Hollywood’da bir efsane olmuştu. Şimdi de bu liste uzamaya devam ediyor. Danny Ocean’ın kardeşinin yaşadıklarını konu alacak olan Ocean’s Eight filmi 2018’in Ağustos ayında gösterime girmesi planlanıyor. Ancak bu sefer filmde bir seri kadın oyuncu dikkat çekiyor; erkekler yerine…

Anne Hathaway, Sandra Bullock, Sarah Paulson, Mindy Kaling ve şaşırtıcı ancak Rihanna’nın yer aldığı Ocean’s Eight filminin moda tutkunlarının kalbini çalacak yeni bir proje olacağı da söylentiler arasında. Bu hafta New York’ta çekimleri başlayan filmde oyuncular markaların en gözde parçalarıyla görüntülendi. Magazinde dolaşan karelerde Anne Hathaway, Şeytan Marka Giyer’deki Andy Sachs karakterini akıllara getirirken Rihanna ise Baja-style tarzıyla dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz setten gelen bir haber. Kim Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner’in film çekimleriyle aynı bölgede Met Gala’sına giydikleri kostümlerle görüntülenmişler. Yapılan dedikodulara göre filmin bir sahnesinde üçlü görünecekmiş. Bakalım, çekimler devam ederken başka nasıl sürprizler karşımıza çıkacak. Beklemede kalın.