OCEAN’S 8 GÜZELLERİ

SİNEMA 17 saat önce Dilruba Karaköse

Merakla beklenen filmin ilk posteri yayınlandı.

George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt gibi Hollywood’un gözde erkek oyuncularını buluşturan Ocean’s Eleven serisi, pek çok sinemasever tarafından büyük ihtimalle tam not almıştır. Konusu ve şahane performanslarıyla hafızalarımızda unutulmaz bir yeri varken “Keşke tekrar çekilse” dediğiniz olmuş muydu? Eğer içinizden bu soruyu geçirdiyseniz, 2018 yazını beklemeye koyulun çünkü inanılmaz bir kadroyla serinin yeni filmi geliyor.

Bu sefer “Ocean’s 8” olarak beyazperdede yer alacak film, her ne kadar eski oyuncuları bir araya getirmese de, Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna ve önemli pek çok kadın oyuncuyla bir yeniliğe imzasını atıyor. Geçmişte George Clooney’nin canlandırdığı Danny Ocean’ın kız kardeşi Debbie’nin (Sandra Bullock) kendi çetesiyle New York’ta düzenlecek olan MET Ball galasını soymayı planlamalarını konu alırken filme dair yayınlanan ilk posterle heyecanımız doruklarda!

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE