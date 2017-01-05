MORNING ANGELS!

SİNEMA 7 saat önce

Bir efsane olan ve ilk kez 1976 yılında hayatımıza giren Charlie'nin Melekleri filmi tekrar çekiliyor.

1976 yılında bir televizyon yapımı olarak karşımıza çıkan, ve 1981 yılına kadar yayında kalıp, izlenme rekorları kıran Charlie’nin Melekleri, 2000 yılında Lucy Liu, Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Bill Murray’in yer aldığı başarılı bir kadroyla sinemaya uyarlanmıştı. 2003 yılında ise Charlie’nin Melekleri: Tam Gaz ile devam eden filmin kadrosuna Demi Moore gibi bir isim eklenerek ikonik olma yolunda büyük adım atmıştı. Her ne kadar büyük eleştiriler alsa da bir çoğumuzun akıllarında kalan mükemmel detaylar vardı. Ve sıkı durun! Charlie’nin Melekleri, tam 15 yıl aradan sonra, 2019 yılının 7 Haziran tarihinde beyazperdede olacak. Filmin kadrosu hakkında henüz bir bilgi yok ancak çok ilginç bir isim yönetmenliğini üstlendi bile; Elizabeth Banks. Kendisi Amerika’nın yetiştirdiği başarılı kadın oyuncular arasında. Filme dair detaylar sınırlı olsa da, kulislerde, Hailee Steinfeld, Zendaya ve Skai Jackson isimleri dolanıyor. Dedikoduların asılsız olmadığını düşünerek, yeni meleklerin milenyal kuşağından olacağı oldukça heyecan verici kabul edilebilir. Bekleyip görelim!

YAZI YUNUS BAŞARAN