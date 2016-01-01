MERAKLA BEKLENEN FİLME ADIM ADIM

SİNEMA 19 saat önce Dilruba Karaköse

Ocean's 8 filminin New York gösterimi dün akşam gerçekleşti.

Daha ilk haberleri gelmeye başladığı andan itibaren ortaya ne çıkacağını merak ettiğimiz Ocean’s 8 15 Haziran’da vizyona girmeye hazırlanıyor. Geri sayım başlamışken, oyuncu kadrosuyla büyük sükse yapacağı kesin olan filmin New York galası da dün akşam gerçekleşti. Galada boy gösteren ve başrol oyuncularından olan Cate Blanchett Missoni, Sarah Paulson Prada, Anne Hathaway Jean Paul Gaultier, Rihanna Givenchy ve Mindy Kalling ise Prabal Grung tasarımlarını giymeyi tercih ettiler.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE