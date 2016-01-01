MARY POPPINS GERİ DÖNÜYOR

SİNEMA 59 dakika önce Ezgi Şuekinci

Merakla beklenen Mary Poppins Returns’ün ilk fragmanı yayınlandı!

1964 yılında bir müzikal olarak seyirci ile buluşan “Mary Poppins”, Disney tarafından yeniden beyazperdeye aktarılıyor. “Mary Poppins Returns” adıyla Aralık ayında gösterime girecek olan film, daha şimdiden odak noktası olmayı başardı. Çünkü filmin oyuncu kadrosu hafife alınamayacak kadar güçlü. Mary Poppins’i canlandıracak olan Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Dirth, Emily Mortimer, Dic Van Dyke gibi oyuncular Mary Poppins Returns’ü sinema severlerle buluşturacak olan isimler. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Oscar adaylığı bulunan Rob Marshall oturuyor. O halde “Mary Poppins Returns” için geri sayım başlasın!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ