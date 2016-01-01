MARTILARIN EFENDİSİ; MEHMET GÜNSÜR

SİNEMA 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Martıların Efendisi için geri sayım bitmek üzere!

Başrolünde başarılı oyuncu Mehmet Günsür’ün bulunduğu Martıların Efendisi filminin seyirciyle buluşmasına çok kısa bir zaman kaldı. Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın, senaristliğini ise Meriç Demiray’ın üstelendiği filmin yönetmenlik koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Kendi küçük dünyasına ilk defa bir yabancıyı kabul eden MEF’in (Martıların Efendisi) dram dolu aşk hikayesinde, Timuçin Esen, Nejat İşler, Bilge Önal, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş ve Ezgi Coşkun’un da yer alıyor. Ayrıca konuk oyuncu olarak izleyeceğimiz Sarp Akkaya, Aras Bulut İynemli, Mehmet Esen ve Ezel Akay gibi başarılı oyuncular da çok ses getireceğini düşündüğümüz projeden desteklerini esirgememiş.

Biraz da filmin enteresan konusundan bahsedelim. İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren MEF’in uzun zamandır beklediği misafiri sonunda gelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir ancak bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF’nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır. Merakla beklenilen filmin geri sayımına ALL ekibi olarak biz de dahil olduk. Martıların Efendisi 22 Aralık’ta sinemalarda!

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