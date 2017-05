MAMMA MIA GELİYOR!

SİNEMA 1 gün önce

Milyonları aşık eden, dünyaca ünlü müzikal Mamma Mia, orijinal kast ile geri dönüyor.

Bundan tam on yıl önce yayınlanan, gelmiş geçmiş en ikonik müzikallerden biri olan Mamma Mia, 20 Haziran 2018 tarihinde devam filmi olarak karşımıza çıkacak. Adının Mamma Mia: Here We Go Again olduğunun açıklandığı filmin oyuncuları arasında, orijinal kasta sadık kalarak, yine Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan ve Colin Firth gibi önemli isimleri barındıracak. 600 milyon dolarlık gişe hasılatı, o dönemde büyük bir rekor iken yeni filmin nasıl bir başarı göstereceği şimdiden merak konusu olmuş durumda. İngiliz senarist ve yapımcı Ol Parker tarafından yazılıp yönetilecek olan film hakkında detaylar geldikçe sizi haberdar edeceğiz. Beklemede kalın!

YAZI YUNUS BAŞARAN